Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama Tak Sabar Bangkit di Sirkuit Brno

Veda Ega Pratama bersiap menghadapi tantangan baru di Moto3 Ceko 2026 yang berlangsung di Sirkuit Brno akhir pekan ini. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno mulai Jumat (19/6/2026), dengan target memperbaiki hasil setelah finis di posisi ke-16 pada Moto3 Hongaria 2026.
Balapan ini menjadi tantangan baru bagi Veda karena Brno merupakan sirkuit yang belum pernah ia jajal sebelumnya, sekaligus peluang untuk kembali bersaing di papan depan.
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Moto3 Ceko 2026 menjadi kesempatan bagi Veda Ega Pratama untuk bangkit setelah hasil kurang memuaskan di Sirkuit Balaton Park, Hongaria.
Pebalap asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut datang ke Brno dengan bekal pelajaran berharga dari seri sebelumnya.
Veda mengakui hasil di Hongaria tidak sesuai harapan tim. Meski demikian, dia menilai akhir pekan lalu memberikan banyak pengalaman penting, terutama terkait adaptasi di lintasan baru dan menghadapi situasi sulit saat balapan.
"Setelah Balaton Park, di mana hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, saya sangat menantikan tantangan berikutnya di Brno," ujar Veda dalam rilis resmi tim Honda Asia pada Kamis (18/6/2026).
Menurut Veda, proses belajar selama Moto3 Hongaria menjadi modal penting untuk menghadapi seri berikutnya. Dia berharap dapat menunjukkan perkembangan sejak sesi latihan hingga balapan utama di Brno.
"Hal terpenting adalah kami belajar banyak dari akhir pekan lalu, terutama tentang cara beradaptasi dengan cepat di sirkuit baru dan mengelola situasi sulit selama balapan," imbuhnya.
Meski hanya finis ke-16 pada balapan utama, performa Veda sepanjang akhir pekan Moto3 Hongaria sebenarnya cukup menjanjikan. Dia mampu menunjukkan kecepatan kompetitif sejak sesi latihan resmi.
Pada sesi Practice, Veda tampil impresif dengan menempati posisi kedua. Catatan waktunya 1 menit 46,55 detik, hanya terpaut 0,361 detik dari Maximo Quiles yang menjadi pembalap tercepat.
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