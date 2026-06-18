Persaingan Rookie of The Year Moto3 Ceko 2026! Brian Uriarte Bikin Veda Ega Pratama Makin Was-was

JawaPos.com — Brian Uriarte datang ke Moto3 Ceko 2026 dengan status pemuncak klasemen rookie dan hanya unggul satu poin dari Veda Ega Pratama menjelang balapan di Sirkuit Brno, Republik Ceko.

Situasi ini membuat seri kesembilan musim 2026 menjadi pertarungan krusial yang bisa mengubah peta persaingan Rookie of The Year sekaligus memengaruhi kepercayaan diri kedua pembalap untuk menghadapi paruh kedua musim.

Mengapa Moto3 Ceko 2026 Jadi Penentu Persaingan Rookie?

Keduanya terus saling kejar dalam klasemen pendatang baru dengan selisih yang sangat tipis, hanya satu poin menjelang balapan di Brno.

Uriarte memimpin klasemen rookie dengan koleksi 72 poin setelah tampil solid dan finis keempat pada GP Hungaria.

Sementara itu, Veda Ega Pratama berada tepat di belakangnya dengan 71 poin setelah gagal menambah angka pada balapan yang berlangsung di Balaton Park.

Selisih satu poin tersebut membuat setiap sesi di Brno memiliki arti penting. Bukan hanya hasil balapan utama yang menentukan, tetapi juga kemampuan kedua pembalap menjaga konsistensi sejak latihan bebas hingga kualifikasi.