Update Klasemen Moto3 2026: Veda Ega Pratama Dipepet Ketat! Brian Uriarte Ungkap Alasan Brno Bisa Jadi Penentu

Brian Uriarte mengungkap kesan pertamanya terhadap karakter Sirkuit Brno jelang Moto3 Ceko 2026 saat bersaing ketat dengan Veda Ega Pratama di klasemen. (Instagram @brianuriarte51)
JawaPos.com — Pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, menilai Sirkuit Brno berpotensi menghadirkan tantangan unik pada Moto3 Ceko 2026 yang digelar 19-21 Juni mendatang.
Menariknya, pembalap asal Spanyol itu datang dengan keunggulan tipis satu poin atas Veda Ega Pratama di klasemen sementara Moto3 2026, membuat persaingan keduanya diprediksi semakin panas sepanjang akhir pekan.
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Brian Uriarte memang belum pernah membalap secara langsung di Sirkuit Brno. Namun, rider Red Bull KTM Ajo tersebut mengaku sudah cukup familiar dengan karakter lintasan legendaris di Republik Ceko itu melalui simulasi gim balap.
Menurut Uriarte, Brno memiliki karakter yang berbeda dibandingkan banyak sirkuit lain dalam kalender Moto3.
Trek sepanjang 5,4 kilometer itu terkenal sangat panjang, memiliki kecepatan tinggi, sekaligus dipenuhi perubahan elevasi yang menuntut kemampuan teknis pembalap.
"Saya punya firasat bagus di Brno, saya sangat menyukainya saat bermain di gim," ujar Uriarte seperti dikutip JawaPos.com dari laman resmi Red Bull KTM Ajo, Kamis (18/6/2026).
Pembalap Spanyol tersebut merasa karakter lintasan Brno sesuai dengan gaya balapnya. Karena itu, dia optimistis dapat segera beradaptasi meskipun belum memiliki pengalaman balapan langsung di sana.
"Sirkuit ini sangat panjang, tetapi juga cepat dan banyak perubahan elevasi. Jadi, secara profil saya akan menyukainya," lanjutnya.
Moto3 Ceko 2026 menjadi seri yang sangat penting bagi Uriarte maupun Veda Ega Pratama. Pasalnya, kedua pembalap saat ini hanya dipisahkan satu poin di klasemen sementara.
Uriarte berada tepat di atas Veda Ega Pratama. Situasi tersebut membuat setiap sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan utama memiliki arti besar dalam perebutan posisi klasemen.
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