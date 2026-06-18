Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026: Momentum Veda Ega Pratama Kembali ke 5 Besar Klasemen

JawaPos.com — Veda Ega Pratama akan menjalani Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno pada 19-21 Juni 2026 dengan target kembali masuk lima besar klasemen pembalap setelah turun ke peringkat keenam usai GP Hungaria.

Pembalap Honda Team Asia itu hanya terpaut satu poin dari Brian Uriarte yang kini menempati posisi kelima, sehingga balapan di Ceko menjadi momentum penting untuk bangkit.

Setelah gagal meraih poin di GP Hungaria, perhatian kini tertuju kepada penampilan Veda Ega Pratama di Automotodrom Brno.

Seri kesembilan musim 2026 tersebut dapat menjadi titik balik bagi pembalap muda Indonesia yang sebelumnya sempat bersaing di papan atas klasemen.

Saat ini Veda Ega Pratama mengoleksi 71 poin dan berada di posisi keenam klasemen sementara Moto3 2026. Jaraknya dengan Brian Uriarte di peringkat kelima hanya satu poin sehingga peluang menyalip masih sangat terbuka.

Mengapa Moto3 Ceko Sangat Penting bagi Veda Ega Pratama?

Moto3 Ceko 2026 menjadi balapan krusial karena persaingan papan atas klasemen semakin ketat. Veda Ega Pratama membutuhkan hasil positif untuk menghentikan tren penurunan posisi setelah GP Hungaria.

Pada balapan sebelumnya di Hungaria, Veda memulai lomba dari posisi kesembilan. Namun, hukuman long lap penalty membuat peluangnya finis di zona poin menjadi lebih sulit.