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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 15 Juni 2026 | 04.20 WIB

Curhat Veda Ega Pratama soal Thailand dan Brasil! 2 Seri Balapan Mengubah Sejarah Indonesia di Moto3 2026

Veda Ega Pratama merayakan podium ketiga di Grand Prix Brasil 2026, pencapaian bersejarah pembalap Indonesia. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama merayakan podium ketiga di Grand Prix Brasil 2026, pencapaian bersejarah pembalap Indonesia. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Veda Ega Pratama mengaku Grand Prix Thailand dan Brasil menjadi dua momen paling berkesan dalam perjalanan awalnya di Kejuaraan Dunia Moto3 2026.

Pembalap Honda Team Asia asal Wonosari, Gunungkidul, itu sukses mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium Grand Prix setelah finis ketiga di Brasil. Sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia balap motor.

Perjalanan luar biasa tersebut terasa semakin spesial karena dicapai Veda saat masih berusia 17 tahun. Dari seorang anak yang memulai balapan minibike di usia lima tahun, kini namanya mulai diperhitungkan di paddock Moto3 dan menjadi kebanggaan baru bagi Indonesia.

Bagaimana Awal Perjalanan Veda Ega Pratama Menuju Moto3?

Veda Ega Pratama lahir di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 23 November 2008. Dia tumbuh dalam lingkungan balap karena sang ayah, Sudarmono, merupakan mantan pembalap yang pernah berkompetisi di Kejuaraan Nasional Supersport 600.

Bakat balapnya mulai terlihat sejak usia sangat muda. Veda sudah mengendarai minibike pada usia lima tahun dan mulai mengikuti kompetisi saat berusia enam tahun.

Potensinya semakin terlihat ketika berhasil menjuarai Kejuaraan Nasional Balap Underbone pada 2019. Saat itu usianya baru menginjak 10 tahun, sebuah pencapaian yang menjadi sinyal awal lahirnya calon bintang besar balap motor Indonesia.

Selain dukungan keluarga, Veda juga memiliki sosok yang menjadi inspirasi terbesar dalam kariernya. Dia mengidolakan legenda MotoGP asal Australia, Casey Stoner, yang merupakan juara dunia MotoGP 2007 dan 2011.

Kekaguman itu turut membentuk ambisi besar yang terus dibawanya hingga sekarang. Veda memiliki target yang sangat jelas dalam kariernya di dunia balap motor internasional.

"Saya ingin menjadi pembalap MotoGP Indonesia pertama dan menjadi Juara Dunia," kata pembalap muda Honda Team Asia tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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