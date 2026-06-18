Rapor 4 Tim Debutan Piala Dunia 2026, Tanjung Verde Paling Mengejutkan!

JawaPos.com - Empat tim debutan, yakni Tanjung Verde, Yordania, Curacao, dan Uzbekistan telah memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026. Dari keempat tim tersebut, Tanjung Verde jadi tim yang paling mengejutkan.

Pertandingan pertama dari 12 grup Piala Dunia 2026 telah berakhir. Kini, ke-48 negara peserta tengah bersiap untuk melakoni pertandingan kedua mereka.

Adapun dari ke-48 peserta, empat diantaranya adalah negara debutan. Mereka adalah Tanjung Verde, Yordania, Curacao, dan Uzbekistan.

Lalu, bagaimana rapor keempat negara debutan tersebut di pertandingan pertama Piala Dunia 2026? Bisa dibilang, para debutan tidak mengukir hasil manis. Tapi, Tanjung Verde menjadi tim yang paling mengejutkan diantara yang lain.

Tanjung Verde Tahan Imbang Spanyol Tanjung Verde memulai kampanye mereka dengan melawan Spanyol di laga pertama Grup H Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Blue Sharks itu jelas kalah segalanya dari skuad La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol.

Namun kenyataannya, Tanjung Verde berhasil menyita perhatian dunia. Tim polesan Bubista itu secara mengejutkan berhasil menahan imbang raksasa Spanyol dengan skor 0-0 di Atlanta Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Senin (15/6) lalu.

Torehan satu poin ini bisa dibilang menjadi pencapaian bersejarah tersendiri bagi Tanjung Verde. Sebab, Blue Sharks berhasil menahan imbang Spanyol yang menjadi salah satu kandidat favorit juara Piala Dunia 2026.

Hasil imbang tersebut juga sekaligus membuat Tanjung Verde menjadi negara debutan tersukses di Piala Dunia 2026 pada laga pertamanya. Sebab, ketiga negara debutan lainnya menelan kekalahan pada pertandingan pertamanya.

Curacao, Yordania, dan Uzbekistan Kompak Kalah Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, hanya Tanjung Verde saja yang berhasil memetik poin pada pertandingan pertamanya. Curacao, Yordania, dan Uzbekistan kompak menelan pil pahit dalam kampanye pertama mereka di Piala Dunia 2026.