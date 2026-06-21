Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 22 Juni 2026 | 05.21 WIB

Aksi Luar Biasa Veda Ega Pratama Mengubah Penalti Kualifikasi Menjadi Finis Kelima Moto3 Ceko 2026

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54) - Image

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54)

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa luar biasa pada balapan Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno dengan finis di posisi kelima.

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Minggu (21/6), Veda memulai balapan dari urutan ke-20 akibat hukuman penalti 12 grid setelah sesi kualifikasi. Meski menghadapi posisi start yang sulit, pembalap Honda Team Asia tersebut mampu menunjukkan kemampuan bertarung hingga menembus lima besar.

Veda Ega Pratama tampil agresif sejak awal balapan dengan menyalip 15 pembalap di depannya secara bertahap. Perjuangan ini membuat dirinya mampu bersaing di barisan depan meskipun harus mengejar ketertinggalan dari posisi terakhir. Penampilan impresif Veda menjadi salah satu sorotan utama dalam balapan Moto3 Ceko 2026.

Persaingan semakin sengit pada tiga lap terakhir ketika enam pembalap terdepan saling bergantian melakukan manuver untuk memperebutkan posisi terbaik. Veda sempat berada di posisi keenam sebelum melakukan aksi menyalip yang membuatnya naik ke urutan keempat menjelang dua lap terakhir.

Namun, persaingan ketat di tikungan terakhir membuatnya kembali turun dan harus puas finis di posisi kelima.

Hasil itu tetap menjadi pencapaian penting bagi Veda karena ia mampu mengubah situasi sulit menjadi peluang meraih poin besar. Pembalap asal Indonesia itu finis tepat di belakang Alvaro Carpe dan David Almansa setelah terlibat duel sengit hingga garis akhir. 

Performa tersebut menunjukkan mental kuat Veda dalam menghadapi tekanan balapan tingkat dunia.

Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danish berhasil meraih kemenangan perdana di Moto3 setelah memulai balapan dari posisi ke-14 akibat penalti kualifikasi.

Hasil di Brno membuat Veda Ega Pratama naik ke posisi klasemen dengan koleksi 82 poin, sedangkan Maximo Quiles masih memimpin klasemen dengan 186 poin.

Penampilan Veda dan Hakim Danish menjadi bukti bahwa pembalap Asia mampu bersaing dalam persaingan ketat Moto3 dunia.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Hasil Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama Start P20 Finis 5 Besar! Hakim Danish Juara - Image
Sports

Hasil Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama Start P20 Finis 5 Besar! Hakim Danish Juara

Minggu, 21 Juni 2026 | 23.53 WIB

Bos Honda Team Asia Ngomel! Hiroshi Aoyama Evaluasi Usai Veda Ega Pratama Start P20 di Moto3 Ceko 2026 - Image
Sports

Bos Honda Team Asia Ngomel! Hiroshi Aoyama Evaluasi Usai Veda Ega Pratama Start P20 di Moto3 Ceko 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 20.45 WIB

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama Batal Start P8, Kini Harus Start P20 - Image
Sports

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Ceko 2026: Veda Ega Pratama Batal Start P8, Kini Harus Start P20

Minggu, 21 Juni 2026 | 15.59 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore