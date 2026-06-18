Alex Marquez Bakal Comeback di Grand Prix Ceko, Diggia Abaikan Cedera

JawaPos.com - Alex Marquez berpeluang besar untuk comeback di Grand Prix Ceko akhir pekan ini, Pembalap Gresini Racing tersebut akan menjalani pemeriksaan medis terakhir hari ini (17/6) sebelum mendapat izin turun lintasan.

Sebelumnya, adik Marc Marquez itu mengalami kecelakaan cukup serius di Sirkuit Barcelona-Catalunya pada Mei lalu. Dia mengalami patah tulang selangka kanan serta retak ringan pada ruas tulang belakang C7. Cedera tersebut membuat juara dunia Moto3 dan Moto2 itu absen dalam dua seri terakhir di Mugello dan Balaton Park.

Cedera pada ruas tulang belakang C7 sempat menjadi kendala terbesar. Namun, pemeriksaan terbaru di Spanyol menyebut jika kondisinya terus membaik. Karena itu, Alex kini hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Direktur Medis MotoGP Dr. Angel Charte untuk bisa kembali balapan.

Meski sempat melewatkan dua balapan, Alex masih bertahan di posisi kesembilan klasemen sementara dengan koleksi 67 poin. “Setelah pemeriksaan medis terakhir di Spanyol, Alex Marquez akan terbang ke Republik Ceko dengan tujuan mendapatkan izin medis. Kamis nanti akan ada kabar lebih lanjut langsung dari Sirkuit Brno,” tulis Gresini dalam pernyataan resminya.

Diggia Abaikan Cedera

GP Ceko di Sirkuit Brno juga menjadi ajang pertaruan bagi Fabio di Giannantonio. Diggia-sapaan pembalap VR46 Ducati itu, ngotot tampil meski jarinya yang cedera belum sepenuhnya pulih.

Diggia mengalami cedera ketika terkena puing-puing dari motor Alex Marquez saat insiden di GP Catalunya bulan lalu.

“Saya menyukai sirkuit Brno, saya pikir itu salah satu sirkuit paling menakjubkan di kalender. Tentu saja, ini sirkuit yang sangat berbeda dari sirkuit-sirkuit terakhir yang kami lalui,” kata di Giannantonio seperti dikutip Crash.