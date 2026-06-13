Alvin Bahar Bawa Honda Civic Type R Dominasi ISTCR 3600 Kejurnas Balap Mobil Round 1 Mandalika

JawaPos.com - Honda Racing Indonesia mulai musim balap 2026 dengan penampilan sempurna pada Kejurnas Balap Mobil Round 1 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, Sabtu (13/6). Tiga pembalap Honda yang tampil di dua kelas Kejurnas bermain apik hingga meraih juara.

Pada kelas Kejurnas yang pertama ITCR 1200, Honda Racing Indonesia menurunkan dua pembalap, Avila Bahar dan Andri Abirezky yang sama-sama memacu Honda Brio RS 1200cc.

Sejak sesi kualifikasi, baik Avila maupun Andri sudah menunjukkan kelasnya hingga tak tertandingi di ajang kualfikasi yang berakhir dengan Andri yang menempati pole position diikuti Avila di tempat kedua. Eks rekan setim Avila di balapan Malaysia Championship, Putera Adam yang hadir langsung dari Malaysia menempati posisi ketiga.

Saat race pertama, Andri dan Avila melaju kencang di posisi pertama dan kedua. Sejumlah mobil di belakang kedua pembalap Honda Racing Indonesia ini justru saling adu hingga harus keluar lintasan. Kerasnya persaingan di kelas Kejurnas ITCR 1200 ini membuat safety car harus keluar-masuk sampai dua kali.

Meski begitu, posisi Andri dan Avila tak goyah di tempat pertama dan kedua, hingga 12 lap pun tuntas dengan Andri sebagai juara diikuti Avila Bahar yang meraih runner up dan Putera Adam di tempat ketiga.

Kedua pembalap Honda Racing Indonesia ini pun naik panggung juara dengan wajah sumringah. Andri yang memacu Honda Brio RS bernomor 33 ini mengaku sudah berusaha bermain tenang hingga bisa mencapai hasil terbaik.

Seperti Avila Bahar yang mengendarai mobil nomor 1, pun menyatakan sudah berusaha maksimal dan itu merupakan hasil terbaiknya. "Saya sudah maksimal nge-push dan itu hasilnya untuk Round 1, masih ada Round 2 besok Minggu, semoga bisa lebih baik lagi," tutur lulusan Vokasi UI ini mantap.

Di kelas Kejurnas berikutnya ISTCR 3600, Honda Racing Indonesia pun tak kalah garang dengan menampilkan pembalap senior Alvin Bahar yang juga menjabat Director tim Honda Racing Indonesia.