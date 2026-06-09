Belajar Ilmu Ikhlas! Veda Ega Pratama Terima Nasib Pahit usai Balapan Terburuk di Moto3 Hungaria 2026

Veda Ega Pratama saat menjalani balapan Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park. Pembalap Honda Team Asia finis ke-16 setelah terkena long lap penalty. (Instagram @veda_54)
JawaPos.com — Veda Ega Pratama harus menelan hasil terburuknya pada Moto3 2026 setelah finis di posisi ke-16 pada Moto3 Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026).
Pembalap Honda Team Asia itu gagal meraih poin setelah terkena long lap penalty yang membuatnya kehilangan kontak dengan rombongan terdepan dan harus puas finis tepat di luar zona poin.
Moto3 Hungaria 2026 menjadi seri paling mengecewakan bagi Veda Ega Pratama musim ini karena untuk pertama kalinya ia gagal membawa pulang poin.
Pembalap Indonesia berusia 17 tahun tersebut menyelesaikan balapan di posisi ke-16 dengan selisih waktu 33,461 detik dari pemenang lomba, Maximo Quiles.
Hasil tersebut terasa semakin menyakitkan karena Veda sebenarnya memiliki peluang untuk bersaing di kelompok depan. Start dari grid kesembilan memberi modal yang cukup baik untuk bertarung memperebutkan posisi sepuluh besar.
Namun situasi berubah setelah pembalap bernomor 9 itu harus menjalani long lap penalty. Hukuman tersebut merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan saat sesi kualifikasi dan berdampak besar terhadap jalannya balapan.
Posisi ke-16 membuat Veda kehilangan kesempatan menambah koleksi poin sekaligus mengakhiri tren positif yang selama ini berhasil dipertahankannya sepanjang musim debut di Moto3.
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Long lap penalty menjadi titik balik yang mengubah seluruh strategi balapan Veda Ega Pratama.
Sebelum menjalani hukuman tersebut, ia sempat menunjukkan kecepatan kompetitif dengan berada di posisi keenam dan mampu mengikuti ritme kelompok terdepan.
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