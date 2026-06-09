Tegakkan Kepala, Veda Ega Pratama! Rapalan Doa Netizen Indonesia Mengalir Usai Balapan Terburuk di Moto3 2026

JawaPos.com — Veda Ega Pratama harus menerima hasil paling pahit pada Moto3 2026 setelah finis di posisi ke-16 GP Hungaria di Sirkuit Balaton Park dan gagal meraih poin. Di tengah kekecewaan itu, dukungan serta doa dari masyarakat Indonesia justru mengalir deras untuk mengiringi perjuangan pembalap Honda Team Asia tersebut agar bangkit pada seri berikutnya.

Perjalanan Veda Ega Pratama di Balaton Park memang jauh dari harapan. Pembalap berusia 17 tahun itu mengakhiri balapan di urutan ke-16 dengan selisih waktu +33,461 detik dari Maximo Quiles yang keluar sebagai pemenang.

Hasil tersebut terasa semakin menyakitkan karena posisi ke-16 berada tepat di luar zona perolehan poin.

Padahal, Veda Ega Pratama datang ke Hungaria dengan modal performa yang cukup menjanjikan pada beberapa seri sebelumnya.

Mengapa Dukungan untuk Veda Ega Pratama Mengalir Deras? Dukungan masyarakat Indonesia mengalir karena banyak yang memahami perjuangan berat yang sedang dijalani Veda Ega Pratama sebagai rookie di Moto3 2026.

Meski gagal meraih poin, penampilannya tetap dianggap membanggakan karena mampu bersaing dengan para pembalap terbaik dunia di kelas Moto3.

Kolom komentar Instagram pribadi Veda Ega Pratama dipenuhi pesan semangat dari para penggemarnya. Mereka memilih memberikan motivasi ketimbang melontarkan kritik setelah hasil kurang memuaskan di Balaton Park.

“Kami selalu bangga,” tulis salah satu warga Indonesia di kanal Instagram pribadi Veda Ega Pratama, dikutip Selasa (9/6/2026).