F1: Kimi Antonelli Jadi Idola Baru saat Timnas Italia Terpuruk di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kecepatan Kimi Antonelli mungkin bukan hal yang mengejutkan. Apalagi, dia bergabung dengan Mercedes yang konsisten berada di papan atas. Namun, tingkat kematangannya di usia 19 tahun membuat banyak orang terkesan. Salah satunya Flavio Briatore.

Penasihat eksekutif tim Alpine itu menilai, Antonelli memiliki peluang besar merebut gelar juara dunia Formula 1 musim ini.

”Saya memang memperkirakan dia akan kompetitif musim ini, tetapi dia mengejutkan saya dengan kematangannya,” kata Briatore kepada La Gazzetta dello Sport.

Briatore, yang berasal dari Italia, senang melihat ada bintang muda baru muncul dari negaranya. ”Dia anak dari keluarga biasa, nama baru yang membawa angin segar untuk olahraga ini,” ujar Briatore.

Menurut Briatore, popularitas Antonelli kini bahkan melampaui sepak bola di Italia yang sedang mengalami masa sulit. Gli Azzurri sudah tiga edisi terakhir gagal lolos ke Piala Dunia 2026.