Terungkap Alasan Shin Tae-yong Terima Tawaran Persija Jakarta, Siap Bawa Macan Kemayoran Berprestasi

JawaPos.com - Shin Tae-yong mengungkap alasan menerima pinangan dari Persija Jakarta. Eks pelatih Timnas Indonesia itu juga menegaskan siap membawa skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- meraih prestasi tertinggi.

Persija Jakarta resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih anyarnya untuk mengarungi Super League 2026/2027. Juru taktik asal Korea Selatan itu diikat kontrak selama tiga tahun atau tepatnya hingga 30 Juni 2029.

Shin Tae-yong mengaku sudah sangat mengenal Persija Jakarta karena pengalamannya lima tahun menangani Timnas Indonesia. Pelatih berusia 57 tahun itu kurang lebih telah mengetahui bagaimana kualitas pemain Macan Kemayoran.

“Selama lima tahun saya menangani Timnas Indonesia, saya juga sering menggunakan stadion utama yang dipakai Persija Jakarta. Karena itu, saya sering melihat pertandingan Persija Jakarta dan merasa bahwa mereka adalah tim yang bagus. Selain itu, di Liga Indonesia juga ada tim-tim kuat seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Borneo, dan Bali,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di JIS, Senin (8/6/2026).

Lebih jauh, Shin Tae-yong mengungkapkan ada satu momen di mana ia dikontak langsung oleh pemilik Persija Jakarta. Dari situ, ia merasa tertantang dan akhirnya menerima pinangan untuk menjadi pelatih baru skuad Macan Kemayoran.

“Kemudian, pak Nirwan (pemilik Persija Jakarta) secara mendadak mengundang saya untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, saya merasa ingin mencoba tantangan baru, datang ke Persija Jakarta dan membangun sesuatu di sana, baik dari sisi sistem maupun membantu perkembangan Liga Indonesia agar bisa menjadi lebih maju lagi. Karena itulah saya akhirnya datang ke tim ini,” terangnya.

Ditunjuknya Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta bisa dikatakan menuai pro dan kontra. Tak sedikit Jakmania yang ragu sang pelatih bisa langsung membawa tim kesayangannya juara.

Sebab, figur asal Korea Selatan itu dikenal sebagai pelatih yang membutuhkan proses, sama seperti ketika menukangi Timnas Indonesia.

Kendati demikian, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya ingin memberikan prestasi terbaik untuk Persija Jakarta. Eks pelatih Timnas Indonesia itu juga berharap bisa membangun skuad terbaiknya demi mewujudkan target juara Macan Kemayoran.