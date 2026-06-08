Malik Risaldi Teken Kontrak Multiyears di Persebaya Surabaya, Dukungan Bonek Jadi Faktor Besar

Selebrasi Malik Risaldi usai merobek gawang Persik di GBT, Sabtu (23/5/2026). (Dok. X Persebaya)
JawaPos.com – Kontrak Malik Risaldi bersama Persebaya Surabaya sejatinya sudah berakhir. Tapi, winger 29 tahun itu bakal tetap bersama Green Force musim depan.
Itu setelah dia baru saja meneken kontrak baru. Dikutip dari laman resmi klub, Malik mendapat kontrak multiyears. Artinya, dia akan bertahan lebih lama lagi bersama Persebaya.
Bagi Malik, tetap membela Green Force adalah pilihan terbaik. Apa sebabnya? “Alasan terbesar untuk bertahan di Persebaya, adalah karena saya melihat klub ini memiliki keseriusan yang sangat besar. Terutama untuk berbicara banyak musim depan,” kata Malik dikutip dari situs resmi klub.
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Seperti diketahui, Green Force memang punya target tinggi musim depan. Pelatih Bernardo Tavares bahkan sempat memakai kaos khusus. Di bagian depan, ada tulisan besar: Bismillah 2027.
Itu diyakini sebagai upaya untuk meraih juara musim depan. Apalagi tahun depan Green Force bakal tepat berusia satu abad. “Saya juga punya ambisi yang sama, yakni membawa Persebaya meraih prestasi yang lebih tinggi. Itu yang membuat saya mantap untuk melanjutkan perjalanan di sini,” tegas Malik.
Selain itu, ada faktor non teknis yang membuat Malik kian yakin untuk bertahan. Salah satunya adalah dukungan masif dari suporter.
“Dukungan Bonek dan Bonita juga menjadi faktor yang sangat besar dalam keputusan saya. Dukungan mereka luar biasa, baik di kandang maupun tandang,” ujar mantan pemain Madura United itu.
Bertahannya Malik jelas jadi sinyal positif. Sebab, winger jebolan WCP Academy itu punya kontribusi lumayan oke. Musim lalu, Malik tampil dalam 28 laga. Dia mampu mencatatkan dua gol dan tiga assist. Sayang, dia sempat absen dalam empat laga beruntun akibat cedera.
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