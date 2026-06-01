Persaingan Ketat, Scorpion FC U-15 dan Samba Persada Women U-18 Sukses Puncaki Klasemen Hydroplus Soccer League Kudus

JawaPos.com - Pekan terakhir Hydroplus Soccer League Kudus 2025-2026 di Supersoccer Arena Rendeng, Kudus, Jawa Tengah, pada Minggu (31/5), berlangsung sengit.

Putri Surakarta mengamankan tiket menuju putaran nasional untuk kategori U-15 bersama sang pemuncak klasemen Scorpion FC, setelah berhasil menjadi runner-up. Sedangkan di U-18, Samba Persada Women menyabet gelar juara usai menaklukkan Putri Batang dan mengoleksi total 34 poin di akhir kompetisi.

Kompetisi Berjenjang, Tapaki Karir Profesional Hydroplus Soccer League menjadi salah satu langkah nyata Bakti Olahraga Djarum Foundation memperluas ruang kompetisi bagi pesepak bola putri usia muda. Kompetisi ini melengkapi pembinaan ekosistem sepak bola putri yang telah dimulai sejak usia dini melalui MilkLife Soccer Challenge (MLSC) untuk kelompok usia U-8, KU-10, dan KU-12.

Program Director Hydroplus Soccer League Teddy Tjahjono mengatakan, Hydroplus Soccer League menjadi salah satu liga sepak bola putri belia yang kompetitif dengan format kompetisi penuh di Indonesia. Dengan penyelenggaraan di empat regional yakni Jakarta, Bandung, Kudus dan Surabaya diharapkan mampu mengakomodir talenta-talenta yang muncul untuk menapaki karir secara berjenjang.

”Hydroplus Soccer League kami buat sebagai wadah untuk melanjutkan apa yang sudah kami lakukan di MLSC. Ini merupakan jenjang pembinaan yang sangat penting supaya terus berkesinambungan sehingga bakat adik-adik kita bisa tersalurkan,” kata Teddy.

Tak hanya bersaing memperebutkan gelar juara di putaran nasional, Hydroplus Soccer League All-Stars juga menjadi ajang penting pencarian bakat untuk mengisi posisi Tim Nasional Indonesia U-16. Konsep All-Stars baru pertama kali dilakukan di Indonesia dengan format full liga double round robin. Ada tim talent scouting yang menjaring para peserta All-Stars untuk memperkuat timnas Indonesia.

”Mereka dipersiapkan untuk bertanding di ajang Srikandi Merdeka Cup yang akan berlangsung pada Agustus di Supersoccer Arena Kudus,” bilang Teddy.

Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton mengapresiasi proses pembinaan sepak bola putri dari level usia dini di Kabupaten Kudus. Tak hanya memunculkan talenta pesepakbola putri potensial, melainkan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kudus.