Para Bintang Muda Sepak Bola Putri Bersinar dari Kudus dan Malang

JawaPos.com - Gelaran MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Kudus dan Malang Seri 2 2025 – 2026 telah mencapai partai puncak usai melewati serangkaian laga yang kompetitif. Di Kudus, MI NU Baitul Mukminin (KU-10) dan SDN Jambean 02 Pati (KU-12) menaklukkan lawan-lawan tangguhnya demi meraih gelar juara. Sementara di Malang, SDN Lowokwaru 3 tampil gemilang dengan memastikan gelar juara di KU-10, sedangkan SDN Tulungrejo 02 sukses menjadi yang terbaik di kategori KU-12.

Program Director MLSC Teddy Tjahjono mengatakan, penyelenggaraan di Kudus dan Malang Seri 2 2025–2026 merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk membangun ekosistem sepak bola putri Indonesia sejak usia dini. Konsistensi penyelenggaraan menjadi kunci penting dalam melahirkan calon atlet yang berkualitas di masa depan.

”Ini komitmen jangka panjang mendukung sepak bola putri Indonesia. MLSC kini memasuki tahun ketiga dan secara kualitas terus menunjukkan perkembangan konsisten. Jenjang berikutnya adalah Hydroplus Soccer League. Konsistensi pembinaan, efektif melahirkan talenta-talenta sepak bola putri masa depan,” ucap Teddy.

Pelatih Kepala MLSC 2025 - 2026 Timo Scheunemann menegaskan, proses seleksi pemain dalam seri ini tidak semata-mata melihat kemampuan olah bola para peserta. Dia menekankan konsistensi latihan dan kecintaan siswi saat bermain sepak bola sebagai fondasi utama dalam proses pembentukan karakter maupun peningkatan kemampuan.

”Prestasi itu memang penting tapi yang tidak kalah penting adalah konsistensi para siswi dalam latihan. Ketika kemampuan mereka meningkat, mereka akan semakin senang bermain sepak bola. Dari situ, baru digali potensi dan bakatnya. Kemudian, sekolah juga bisa menyisipkan nilai-nilai pengembangan mental dan karakter yang sejalan dengan dunia pendidikan,” tutur Timo.

Pemenang dari Kudus dan Malang MLSC Kudus Seri 2 2025 – 2026 berlangsung mulai tanggal 19 - 24 Mei 2026, berlokasi di Supersoccer Arena & Lapangan Rendeng, Kudus, Jawa Tengah. MLSC Kudus Seri 2 diikuti 1.391 siswi dari 89 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) terbagi dalam 66 tim KU-10 dan 64 tim KU-12.

Sedangkan, MLSC Malang Seri 2 2025 – 2026 bergulir pada 21 – 24 Februari 2026 di Stadion Gajayana, Malang. MLSC Malang Seri 2 diikuti oleh 2.161 siswi dari 122 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) yang terbagi dalam 82 tim KU-10 dan 116 tim KU-12.

Pemenang MilkLife Soccer Challenge Kudus Seri 2 2025 - 2026 Kategori Usia 10