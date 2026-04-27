Jacksen Siapkan Latihan Intensif, 642 Siswi Ramaikan MLSC Samarinda Jadi Angin Segar bagi Sepak Bola Putri

Para juara merayakan keberhasilan bersama di podium usai pertandingan final MilkLife Soccer Challenge Samarinda Seri 2 2025 - 2026 di Borneo FC Training Centre pada 26 April 2026. (Istimewa)
JawaPos.com–Head Coach MilkLife Soccer Challenge Jacksen Ferreira Tiago menyiapkan program latihan intensif bagi pemain putri Samarinda. Dia telah mengantongi 25 nama yang diproyeksikan tampil pada MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026.
Para pemain akan menjalani MilkLife Soccer Extra Training dalam waktu dekat, sebelum diseleksi menjadi 16 pemain terbaik sekitar dua pekan menjelang turnamen nasional. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, pada 24-28 Juni.
”Kita harus selektif, tetapi juga memberi ruang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk beradaptasi,” kata Jacksen seperti dilansir dari Antara.
Baca Juga: Persija Jakarta Vs Persis Solo: Momentum Macan Kemayoran Dekati Persib Bandung dan Borneo FC
Menurut mantan pelatih tim nasional Indonesia itu, program latihan tambahan bagi pemain Samarinda harus dilakukan dengan intensitas lebih tinggi dibanding kota lain. Sebab, pembinaan sepak bola putri di daerah tersebut masih dalam tahap awal.
Meski demikian, Jacksen optimistis ketertinggalan itu dapat dikejar melalui kerja keras, disiplin latihan, dan kesempatan bertanding yang berkelanjutan.
Samarinda menjadi salah satu kota debutan pada MilkLife Soccer Challenge Seri 2 2025-2026 yang berlangsung di Borneo FC Training Centre pada 23-26 April. Meski baru pertama kali digelar, turnamen tersebut mendapat sambutan besar dengan diikuti 642 siswi dari 44 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.
”Di daerah seperti Samarinda, kegiatan untuk anak-anak dan remaja masih sangat minim. Jadi ketika MLSC hadir di sini, ini menjadi kesempatan besar dan membawa angin segar bagi masa depan putri-putri kita,” ujar Jacksen.
MLSC All-Stars 2026 akan mempertemukan pemain-pemain terbaik dari 12 kota penyelenggara sebagai bagian dari pembinaan berjenjang sepak bola putri usia dini di Indonesia.
MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Samarinda Seri 2 2025 – 2026 diselenggarakan Bayan Peduli di Borneo FC Training Centre pada 23 hingga 26 April 2026. Turnamen sepak bola putri yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife ini diikuti 642 siswi dari 44 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD) dari Samarinda dan sekitarnya. Mereka tergabung dalam 62 tim yang terdiri dari atas 30 tim KU 10 dan 32 tim KU 12.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!