Jacksen Siapkan Latihan Intensif, 642 Siswi Ramaikan MLSC Samarinda Jadi Angin Segar bagi Sepak Bola Putri

JawaPos.com–Head Coach MilkLife Soccer Challenge Jacksen Ferreira Tiago menyiapkan program latihan intensif bagi pemain putri Samarinda. Dia telah mengantongi 25 nama yang diproyeksikan tampil pada MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026.

Para pemain akan menjalani MilkLife Soccer Extra Training dalam waktu dekat, sebelum diseleksi menjadi 16 pemain terbaik sekitar dua pekan menjelang turnamen nasional. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, pada 24-28 Juni.

”Kita harus selektif, tetapi juga memberi ruang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk beradaptasi,” kata Jacksen seperti dilansir dari Antara.

Menurut mantan pelatih tim nasional Indonesia itu, program latihan tambahan bagi pemain Samarinda harus dilakukan dengan intensitas lebih tinggi dibanding kota lain. Sebab, pembinaan sepak bola putri di daerah tersebut masih dalam tahap awal.

Meski demikian, Jacksen optimistis ketertinggalan itu dapat dikejar melalui kerja keras, disiplin latihan, dan kesempatan bertanding yang berkelanjutan.

Samarinda menjadi salah satu kota debutan pada MilkLife Soccer Challenge Seri 2 2025-2026 yang berlangsung di Borneo FC Training Centre pada 23-26 April. Meski baru pertama kali digelar, turnamen tersebut mendapat sambutan besar dengan diikuti 642 siswi dari 44 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.

”Di daerah seperti Samarinda, kegiatan untuk anak-anak dan remaja masih sangat minim. Jadi ketika MLSC hadir di sini, ini menjadi kesempatan besar dan membawa angin segar bagi masa depan putri-putri kita,” ujar Jacksen.

MLSC All-Stars 2026 akan mempertemukan pemain-pemain terbaik dari 12 kota penyelenggara sebagai bagian dari pembinaan berjenjang sepak bola putri usia dini di Indonesia.