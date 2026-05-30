Jadwal MotoGP Italia 2026 Lengkap! Sprint Race Malam Ini Pukul 20.00 WIB

JawaPos.com — MotoGP Italia 2026 memasuki puncak persaingan akhir pekan ini di Sirkuit Mugello, Italia, dengan Sprint Race digelar Sabtu (30/5/2026) pukul 20.00 WIB dan balapan utama berlangsung Minggu (31/5/2026) pukul 19.00 WIB. Seri ketujuh musim ini diprediksi berlangsung sengit karena persaingan juara semakin ketat dan belum ada pebalap yang benar-benar dominan.

Rangkaian MotoGP Italia 2026 sudah dimulai sejak Jumat (29/5/2026) melalui sesi latihan bebas. Pebalap tuan rumah, Fabio Diggia, tampil impresif dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan hari pertama di Mugello.

Akhir pekan ini menjadi momen penting bagi seluruh pebalap untuk mengamankan poin maksimal. Selain Sprint Race yang menawarkan poin tambahan, balapan utama pada Minggu juga berpotensi mengubah peta persaingan klasemen musim 2026.

Mengapa MotoGP Italia 2026 Layak Ditunggu? MotoGP Italia selalu menghadirkan atmosfer berbeda karena berlangsung di Mugello, salah satu sirkuit paling ikonik dalam kalender MotoGP. Trek sepanjang 5,2 kilometer tersebut terkenal dengan lintasan cepat, tikungan teknis, dan dukungan fanatik publik Italia.

Musim lalu, hasil balapan di Mugello cukup mengejutkan. Pebalap-pebalap asal Spanyol tampil dominan dan berhasil menguasai Sprint Race maupun balapan utama melalui Marquez bersaudara.

Namun, situasi musim ini jauh berbeda. Persaingan berlangsung lebih terbuka karena enam seri pertama menghasilkan empat pemenang berbeda, yaitu Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Alex Marquez, dan Fabio Diggia.

Kondisi tersebut membuat peluang kemenangan di Mugello terbuka lebar. Baik pebalap tuan rumah maupun rider Spanyol memiliki kesempatan yang sama untuk naik podium tertinggi.

Siapa Favorit Menang di Mugello? Fabio Diggia menjadi salah satu nama yang paling diperhitungkan setelah tampil cepat pada sesi latihan Jumat. Dukungan publik Italia juga dapat menjadi tambahan motivasi untuk meraih hasil maksimal.

Di sisi lain, Jorge Martin dan Alex Marquez tetap menjadi ancaman serius. Keduanya memiliki pengalaman dan kecepatan yang cukup untuk bersaing sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama.