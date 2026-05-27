Antara
Kamis, 28 Mei 2026 | 04.15 WIB

Usai Jalani Dua Operasi, Marc Marquez Siap Tampil di MotoGP Italia 2026

Marc Marquez siap tampil di MotoGP Italia 2026 usai kondisinya dinyatakan fit. (Ducati)

Marc Marquez siap tampil di MotoGP Italia 2026 usai kondisinya dinyatakan fit. (Ducati)

JawaPos.com - Juara bertahan MotoGP Marc Marquez siap kembali ke sirkuit dengan membalap di MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Florence, 29-31 Mei, setelah absen pada dua putaran terakhir karena cedera.

“Setelah pemeriksaan medis yang positif, Marc Marquez akan berangkat ke Mugello besok. Ia dijadwalkan menjalani penilaian terakhir di pinggir lintasan pada Kamis untuk memastikan izin balapan di GP Italia,” sebut Ducati Lenovo Team dalam akun resmi X, Rabu.

Marquez, pembalap Ducati Lenovo Team, kembali membalap setelah menjalani dua operasi. Sebelumnya, dia menjalani operasi untuk menangani cedera kaki yang dialaminya di Le Mans, Prancis.

Selain itu, dia juga menjalani operasi bahu kanan yang telah direncanakan sebelum insiden pada sprint race MotoGP Prancis. Meski Ducati Lenovo Team telah mengonfirmasi rencana kembalinya Marquez, pembalap bernomor 93 itu masih harus melewati pemeriksaan medis terakhir di Mugello pada Kamis (28/5) pagi waktu setempat.

Pemeriksaan tersebut akan menjadi penentu apakah Marc dinyatakan cukup fit untuk turun pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (29/5).

Kembalinya Marc menjadi kabar penting bagi Ducati Lenovo Team menjelang balapan kandang pabrikan Italia tersebut. Mugello dikenal sebagai salah satu putaran paling bergengsi bagi Ducati karena berlangsung di hadapan publik sendiri.

Editor: Dinarsa Kurniawan
