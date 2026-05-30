Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 18.52 WIB

Hiroshi Aoyama Buka Suara! Manajer Honda Bongkar Target Veda Ega Pratama di Moto3 Italia 2026

Hiroshi Aoyama terus pantau Veda Ega Pratama saat menjalani sesi practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello. (Dok. Honda Team Asia) - Image

Hiroshi Aoyama terus pantau Veda Ega Pratama saat menjalani sesi practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello. (Dok. Honda Team Asia)

JawaPos.com — Veda Ega Pratama berhasil menembus posisi sembilan pada hari pertama Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026), dan mengamankan tiket langsung ke Q2.

Meski mencatat peningkatan signifikan dibanding sesi pagi, manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama menegaskan target utama pembalap Indonesia itu bukan sekadar hasil instan, melainkan menjaga konsistensi kecepatan menjelang kualifikasi dan balapan.

Performa Veda pada hari pertama memang menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Pembalap berusia 17 tahun tersebut mengawali akhir pekan dengan finis di posisi ke-20 saat sesi free practice one (FP1) berlangsung dalam kondisi lintasan basah.

Situasi berubah total pada sesi practice sore hari setelah lintasan Mugello mengering. Veda mampu meningkatkan catatan waktunya secara drastis hingga menembus peringkat kesembilan dan masuk kelompok pembalap yang langsung lolos ke sesi Q2.

Mengapa Konsistensi Jadi Fokus Utama Honda?

Hiroshi Aoyama menilai hasil yang diraih Veda pada sesi practice merupakan modal positif untuk menghadapi rangkaian akhir pekan Moto3 Italia 2026.

Namun, menurutnya masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar performa Veda semakin kompetitif.

"Untuk Veda, kami ingin meningkatkan konsistensi kecepatannya dan terus menyempurnakan set-up menjelang kualifikasi dan balapan," kata Aoyama dalam rilis resmi Honda Team Asia.

Pernyataan tersebut menunjukkan Honda tidak ingin terlalu cepat berbicara soal target podium. Tim lebih fokus memastikan Veda mampu mempertahankan kecepatan dalam setiap sesi, terutama ketika memasuki momen krusial di kualifikasi dan balapan.

Konsistensi memang menjadi faktor penting di kelas Moto3 yang memiliki persaingan sangat rapat. Selisih waktu antarpembalap sering kali hanya terpaut beberapa persepuluh detik sehingga kestabilan performa menjadi kunci untuk bersaing di barisan depan.

Cuaca Mugello Jadi Tantangan pada Hari Pertama

Baca Juga:Baru Juga Hattrick Juara, Persib Bandung Masuk Daftar Banned FIFA

Aoyama juga menjelaskan kondisi cuaca menjadi faktor yang memengaruhi jalannya sesi latihan pada Jumat. Lintasan yang basah pada pagi hari membuat banyak pembalap memilih mengambil pendekatan lebih hati-hati.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Moto3 Italia 2026 dan Link Live Streaming! Veda Ega Pratama Tak Boleh Lewatkan Kesempatan Emas - Image
Sports

Jadwal Moto3 Italia 2026 dan Link Live Streaming! Veda Ega Pratama Tak Boleh Lewatkan Kesempatan Emas

Sabtu, 30 Mei 2026 | 18.34 WIB

Baru Juga Hattrick Juara, Persib Bandung Masuk Daftar Banned FIFA - Image
Sepak Bola Indonesia

Baru Juga Hattrick Juara, Persib Bandung Masuk Daftar Banned FIFA

Sabtu, 30 Mei 2026 | 18.24 WIB

Hasil FP2 Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama P21, Hakim Danish P17, Fans Diminta Tetap Tenang Jelang Kualifikasi - Image
Sports

Hasil FP2 Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama P21, Hakim Danish P17, Fans Diminta Tetap Tenang Jelang Kualifikasi

Sabtu, 30 Mei 2026 | 22.12 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore