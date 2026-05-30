Honda Team Asia Terpukau! Veda Ega Pratama Bangkit dari P20 ke P9 dan Tembus Q2 Moto3 Italia 2026

JawaPos.com — Veda Ega Pratama sukses mengamankan tiket ke kualifikasi kedua (Q2) Moto3 Italia 2026 setelah finis di posisi kesembilan pada sesi practice di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). Pembalap muda Indonesia itu menunjukkan peningkatan signifikan dari posisi ke-20 pada FP1 hingga akhirnya masuk 10 besar dan menjaga asa meraih hasil besar di seri Italia.

Performa tersebut langsung mendapat apresiasi dari Honda Team Asia. Tim pabrikan asal Jepang itu menilai Veda Ega Pratama mampu memaksimalkan seluruh sesi latihan meski harus menghadapi perubahan kondisi lintasan yang cukup menantang sepanjang hari.

Bagaimana Veda Ega Pratama Bangkit di Sesi Practice? Veda Ega Pratama memulai hari dengan hasil kurang memuaskan setelah hanya menempati posisi ke-20 pada sesi free practice pertama (FP1).

Kondisi lintasan yang basah membuatnya belum menemukan ritme terbaik untuk mencatatkan waktu kompetitif.

Memasuki sesi practice, situasi berubah cukup drastis karena cuaca mulai membaik dan lintasan mengering. Perubahan kondisi tersebut dimanfaatkan Veda Ega Pratama untuk meningkatkan kecepatan dan konsistensi putarannya.

Meski demikian, perjuangan pembalap asal Gunungkidul itu tidak berjalan mulus. Pada pertengahan sesi, Veda bahkan sempat tercecer hingga posisi ke-22 sehingga peluang lolos langsung ke Q2 terlihat cukup berat.

Namun, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil menjelang akhir sesi. Veda mampu mempertajam catatan waktunya secara signifikan hingga akhirnya melesat ke urutan kesembilan saat sesi hampir berakhir.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu peningkatan posisi paling mencolok pada hari pertama Moto3 Italia 2026. Dari luar zona aman menuju posisi sembilan besar, Veda berhasil memastikan tempat di Q2 tanpa harus melalui Q1.

Pujian Honda Team Asia untuk Veda Ega Pratama Penampilan impresif Veda Ega Pratama langsung mendapatkan sorotan dari Honda Team Asia melalui akun media sosial resmi mereka. Tim menilai pembalap berusia muda tersebut mampu menunjukkan perkembangan yang sangat baik sepanjang hari.