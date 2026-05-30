Lolos Dramatis ke Q2, Veda Ega Siap Tancap Gas di Kualifikasi Moto3 Italia 2026

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, bereaksi usai lolos langsung secara dramatis ke sesi kualifikasi kedua (Q2). Hasil tersebut membuat Veda semakin optimistis melakoni sesi kualifikasi Moto3 Italia 2026.

Veda sejatinya tampil kurang meyakinkan saat memulai rangkaian hari pertama Moto3 Italia 2026. Pada sesi latihan bebas pertama (FP1) yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5), ia harus puas finis di posisi ke-20.

Tapi, Veda berhasil memperbaiki posisi sekaligus catatan waktunya dalam sesi practice Moto3 Italia 2026. Pebalap asal Gunungkidul itu berhasil finis posisi kesembilan, sekaligus mengamankan tiket langsung ke sesi Q2 yang akan berlangsung pada Sabtu (30/5) sore WIB.

Veda mengaku kesulitan menaklukkan Sirkuit Mugello pada sesi FP1 karena kondisi lintasan yang basah. Tapi untungnya, kondisi lintasan sudah mengering saat menjalani sesi practice dan ia berhasil memanfaatkan momentum tersebut.

“Secara keseluruhan, hari ini berjalan positif. Kondisi pagi tadi sangat sulit karena itu adalah pertama kalinya saya membalap dalam kondisi basah di Mugello dan lintasannya benar-benar licin,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Sabtu (30/5/2026).

“Jadi, saya mencoba berkembang sedikit demi sedikit sambil memahami batas kemampuan motor dan kondisi trek. Hasil pada sesi pagi memang belum ideal, tetapi kami tahu sesi sore kemungkinan berlangsung dalam kondisi kering dan saya merasa jauh lebih percaya diri dalam situasi tersebut,” sambungnya.

Veda boleh dibilang lolos dramatis ke Q2 dalam sesi practice. Pasalnya, saat bendera kotak-kotak dikibaskan, tanda sesi latihan berakhir, ia masih bercokol di posisi ke-22.

Tapi, posisi Veda berubah drastis karena saat bendera finis dikibaskan, banyak pebalap yang sedang menjalani time attack, termasuk Veda. Pebalap berusia 17 tahun itu sukses mencatatkan waktu 1 menit 56,305 detik saat melakukan time attack, yang membawanya finis posisi kesembilan.