Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.39 WIB

Lolos Dramatis ke Q2, Veda Ega Siap Tancap Gas di Kualifikasi Moto3 Italia 2026

Veda Ega Pratama bersiap tampil pada Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello usai menunjukkan peningkatan performa bersama Honda Team Asia. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama bersiap tampil pada Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello usai menunjukkan peningkatan performa bersama Honda Team Asia. (Honda Team Asia)

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, bereaksi usai lolos langsung secara dramatis ke sesi kualifikasi kedua (Q2). Hasil tersebut membuat Veda semakin optimistis melakoni sesi kualifikasi Moto3 Italia 2026.

Veda sejatinya tampil kurang meyakinkan saat memulai rangkaian hari pertama Moto3 Italia 2026. Pada sesi latihan bebas pertama (FP1) yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5), ia harus puas finis di posisi ke-20.

Tapi, Veda berhasil memperbaiki posisi sekaligus catatan waktunya dalam sesi practice Moto3 Italia 2026. Pebalap asal Gunungkidul itu berhasil finis posisi kesembilan, sekaligus mengamankan tiket langsung ke sesi Q2 yang akan berlangsung pada Sabtu (30/5) sore WIB.

Veda mengaku kesulitan menaklukkan Sirkuit Mugello pada sesi FP1 karena kondisi lintasan yang basah. Tapi untungnya, kondisi lintasan sudah mengering saat menjalani sesi practice dan ia berhasil memanfaatkan momentum tersebut.

“Secara keseluruhan, hari ini berjalan positif. Kondisi pagi tadi sangat sulit karena itu adalah pertama kalinya saya membalap dalam kondisi basah di Mugello dan lintasannya benar-benar licin,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Sabtu (30/5/2026).

“Jadi, saya mencoba berkembang sedikit demi sedikit sambil memahami batas kemampuan motor dan kondisi trek. Hasil pada sesi pagi memang belum ideal, tetapi kami tahu sesi sore kemungkinan berlangsung dalam kondisi kering dan saya merasa jauh lebih percaya diri dalam situasi tersebut,” sambungnya.

Veda boleh dibilang lolos dramatis ke Q2 dalam sesi practice. Pasalnya, saat bendera kotak-kotak dikibaskan, tanda sesi latihan berakhir, ia masih bercokol di posisi ke-22.

Tapi, posisi Veda berubah drastis karena saat bendera finis dikibaskan, banyak pebalap yang sedang menjalani time attack, termasuk Veda. Pebalap berusia 17 tahun itu sukses mencatatkan waktu 1 menit 56,305 detik saat melakukan time attack, yang membawanya finis posisi kesembilan.

“Pada sesi Practice, saya mampu meningkatkan catatan waktu lap demi lap dan akhirnya berhasil mengamankan tiket langsung ke Q2 lewat time attack terakhir saya. Saya senang dengan hasil itu karena sangat penting untuk besok (Sabtu),” ungkap Veda.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
FP1 Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Masih Kesulitan, Fernandez Kuasai Mugello - Image
Sports

FP1 Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Masih Kesulitan, Fernandez Kuasai Mugello

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.27 WIB

Aksi Rocket Boy di Mugello! Veda Ega Pratama Finis P9 dan Lolos Langsung ke Q2, Hakim Danish Tercecer di P21 - Image
Sports

Aksi Rocket Boy di Mugello! Veda Ega Pratama Finis P9 dan Lolos Langsung ke Q2, Hakim Danish Tercecer di P21

Sabtu, 30 Mei 2026 | 02.28 WIB

Hasil Practice Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama P9 dan Lolos Q2 di Sirkuit Mugello - Image
Sports

Hasil Practice Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama P9 dan Lolos Q2 di Sirkuit Mugello

Sabtu, 30 Mei 2026 | 02.25 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore