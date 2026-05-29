Aksi Rocket Boy di Mugello! Veda Ega Pratama Finis P9 dan Lolos Langsung ke Q2, Hakim Danish Tercecer di P21

Veda Ega Pratama melesat ke posisi 9 pada detik terakhir practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dan memastikan tiket langsung ke Q2. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama sukses merebut posisi kesembilan pada sesi practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026) malam WIB.
Hasil itu membuat rider Honda Team Asia tersebut langsung lolos ke Q2 setelah mencetak waktu terbaik 1 menit 56,305 detik pada lap ke-12.
Veda Ega Pratama sempat tampil kesulitan sepanjang sesi practice Moto3 Italia 2026. Pembalap berusia 17 tahun itu bahkan tercecer hingga posisi ke-22 saat sesi hanya menyisakan dua menit.
Situasi sempat membuat peluang lolos langsung ke Q2 terlihat menipis bagi rider asal Indonesia tersebut. Namun, Veda Ega Pratama justru membuat kejutan besar pada lap terakhir dengan melonjak drastis ke posisi kesembilan.
Catatan waktu 1 menit 56,305 detik yang dibukukan Veda Ega Pratama membuatnya unggul atas banyak pembalap papan tengah Moto3. Ia hanya terpaut 0,493 detik dari pembalap tercepat, Scott Ogden.
Hasil ini menjadi sinyal positif bagi Veda Ega Pratama jelang sesi kualifikasi Moto3 Italia 2026. Apalagi Sirkuit Mugello dikenal sebagai salah satu trek paling cepat dan teknis dalam kalender Moto3.
Scott Ogden tampil impresif sepanjang sesi practice Moto3 Italia 2026. Pembalap asal Inggris tersebut sukses mencatat waktu tercepat 1 menit 55,812 detik pada lap ke-13.
Posisi kedua diamankan Marco Morelli dengan selisih tipis 0,036 detik dari Ogden. Sementara posisi ketiga ditempati Adrian Fernandez yang sempat beberapa kali memimpin sesi.
Fernandez sebenarnya sempat menguasai practice ketika sesi memasuki empat menit terakhir. Ia mencatat waktu 1 menit 55,963 detik sebelum akhirnya disalip Ogden.
