FP1 Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Masih Kesulitan, Fernandez Kuasai Mugello

JawaPos.com - Sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026), menghadirkan persaingan ketat sejak awal sesi. Pembalap Leopard Racing, Adrian Fernandez, berhasil tampil sebagai yang tercepat setelah mencatatkan waktu impresif 2 menit 09,930 detik.

Pembalap asal Spanyol tersebut tampil konsisten sepanjang sesi dan mampu memanfaatkan kondisi lintasan Mugello yang cukup ideal.

Fernandez unggul atas Joel Esteban dari tim LevelUp MTA yang menempati posisi kedua dengan selisih 0,239 detik.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati rookie berbakat CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles. Ia kembali menunjukkan performa menjanjikan setelah mampu bersaing di barisan depan sepanjang latihan berlangsung.

Persaingan ketat juga terlihat di posisi lima besar. Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo menempati posisi keempat, sedangkan Cormac Buchanan melengkapi lima besar untuk BOE Motorsports.

Namun perhatian publik Indonesia tentu tertuju kepada pembalap muda Honda Team Asia, Veda Ega Pratama. Rider asal Indonesia tersebut mengakhiri FP1 di posisi ke-20 dengan selisih waktu 3,024 detik dari Adrian Fernandez.

Meski belum mampu menembus papan tengah, Veda masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki catatan waktunya pada sesi Practice dan kualifikasi.

Mugello dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menantang bagi pembalap Moto3 karena memiliki trek panjang dengan kombinasi tikungan cepat dan perubahan elevasi.