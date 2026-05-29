FP1 Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Masih Kesulitan, Fernandez Kuasai Mugello

Veda Ega Pratama melesat ke posisi 9 pada detik terakhir practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello dan memastikan tiket langsung ke Q2. (Honda Team Asia)
JawaPos.com - Sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026), menghadirkan persaingan ketat sejak awal sesi. Pembalap Leopard Racing, Adrian Fernandez, berhasil tampil sebagai yang tercepat setelah mencatatkan waktu impresif 2 menit 09,930 detik.
Pembalap asal Spanyol tersebut tampil konsisten sepanjang sesi dan mampu memanfaatkan kondisi lintasan Mugello yang cukup ideal.
Fernandez unggul atas Joel Esteban dari tim LevelUp MTA yang menempati posisi kedua dengan selisih 0,239 detik.
Baca Juga:Aksi Rocket Boy di Mugello! Veda Ega Pratama Finis P9 dan Lolos Langsung ke Q2, Hakim Danish Tercecer di P21
Sementara itu, posisi ketiga ditempati rookie berbakat CFMoto Aspar Team, Maximo Quiles. Ia kembali menunjukkan performa menjanjikan setelah mampu bersaing di barisan depan sepanjang latihan berlangsung.
Persaingan ketat juga terlihat di posisi lima besar. Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo menempati posisi keempat, sedangkan Cormac Buchanan melengkapi lima besar untuk BOE Motorsports.
Namun perhatian publik Indonesia tentu tertuju kepada pembalap muda Honda Team Asia, Veda Ega Pratama. Rider asal Indonesia tersebut mengakhiri FP1 di posisi ke-20 dengan selisih waktu 3,024 detik dari Adrian Fernandez.
Meski belum mampu menembus papan tengah, Veda masih memiliki peluang besar untuk memperbaiki catatan waktunya pada sesi Practice dan kualifikasi.
Mugello dikenal sebagai salah satu sirkuit yang cukup menantang bagi pembalap Moto3 karena memiliki trek panjang dengan kombinasi tikungan cepat dan perubahan elevasi.
Veda sendiri sebelumnya mengaku cukup menyukai karakter Sirkuit Mugello. Trek legendaris Italia itu dianggap cocok dengan gaya balapnya yang agresif, terutama di sektor cepat.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat