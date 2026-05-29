Hasil Practice Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama P9 dan Lolos Q2 di Sirkuit Mugello

JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sukses mencuri perhatian pada Practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). Rider Honda Team Asia itu finis di posisi kesembilan dengan catatan waktu 1 menit 56,305 detik dan memastikan tiket langsung ke Q2.

Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Veda Ega Pratama setelah tampil kompetitif sepanjang sesi practice dalam kondisi lintasan yang terus berkembang.

Pembalap muda asal Indonesia itu mampu bersaing dengan rider-rider papan atas Moto3 dunia dan mengakhiri sesi di zona aman untuk perebutan pole position.

Bagaimana Performa Veda Ega Pratama di Practice Moto3 Italia 2026? Veda Ega Pratama tampil konsisten sejak awal sesi practice Moto3 Italia 2026 berlangsung di Mugello. Pembalap bernomor motor 9 itu akhirnya mencatatkan waktu terbaik 1 menit 56,305 detik pada lap ke-12.

Catatan tersebut membuat Veda Ega Pratama menempati posisi kesembilan klasemen akhir practice. Dia hanya terpaut 0,493 detik dari pembalap tercepat Scott Ogden yang membukukan waktu 1 menit 55,812 detik.

Performa Veda semakin impresif karena persaingan Moto3 berlangsung sangat ketat. Selisih waktu antara posisi pertama hingga posisi ke-14 bahkan hanya terpaut kurang dari tujuh persepuluh detik.

Keberhasilan menembus posisi sembilan besar sekaligus memastikan Veda Ega Pratama langsung lolos ke sesi Q2. Situasi ini membuat peluang rider Indonesia tersebut untuk meraih posisi start depan semakin terbuka.

Scott Ogden Tampil Dominan di Mugello Scott Ogden keluar sebagai pembalap tercepat pada Practice Moto3 Italia 2026. Rider asal Inggris itu tampil solid dengan torehan waktu terbaik 1 menit 55,812 detik dari 13 putaran.