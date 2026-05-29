Hasil Practice Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama P9 dan Lolos Q2 di Sirkuit Mugello

Veda Ega Pratama sukses menembus posisi sembilan besar Practice Moto3 Italia 2026 dan lolos langsung ke sesi Q2 di Mugello. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama sukses mencuri perhatian pada Practice Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). Rider Honda Team Asia itu finis di posisi kesembilan dengan catatan waktu 1 menit 56,305 detik dan memastikan tiket langsung ke Q2.
Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Veda Ega Pratama setelah tampil kompetitif sepanjang sesi practice dalam kondisi lintasan yang terus berkembang.
Pembalap muda asal Indonesia itu mampu bersaing dengan rider-rider papan atas Moto3 dunia dan mengakhiri sesi di zona aman untuk perebutan pole position.
Baca Juga:Hasil FP1 Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Sempat Bikin Kejutan, Hakim Danish Crash di Mugello
Veda Ega Pratama tampil konsisten sejak awal sesi practice Moto3 Italia 2026 berlangsung di Mugello. Pembalap bernomor motor 9 itu akhirnya mencatatkan waktu terbaik 1 menit 56,305 detik pada lap ke-12.
Catatan tersebut membuat Veda Ega Pratama menempati posisi kesembilan klasemen akhir practice. Dia hanya terpaut 0,493 detik dari pembalap tercepat Scott Ogden yang membukukan waktu 1 menit 55,812 detik.
Performa Veda semakin impresif karena persaingan Moto3 berlangsung sangat ketat. Selisih waktu antara posisi pertama hingga posisi ke-14 bahkan hanya terpaut kurang dari tujuh persepuluh detik.
Keberhasilan menembus posisi sembilan besar sekaligus memastikan Veda Ega Pratama langsung lolos ke sesi Q2. Situasi ini membuat peluang rider Indonesia tersebut untuk meraih posisi start depan semakin terbuka.
Baca Juga:Jadwal Moto3 Italia 2026! Motivasi Veda Ega Pratama Meledak Usai Hasil Impresif di Catalunya
Scott Ogden keluar sebagai pembalap tercepat pada Practice Moto3 Italia 2026. Rider asal Inggris itu tampil solid dengan torehan waktu terbaik 1 menit 55,812 detik dari 13 putaran.
Posisi kedua ditempati Marco Morelli yang hanya terpaut 0,036 detik dari Ogden. Sementara Adrian Fernandez melengkapi tiga besar usai mencatat waktu 1 menit 55,963 detik.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat