Hasil Practice Moto2 Italia 2026: Vietti Menggila di Mugello! Pembalap Tuan Rumah Unjuk Taring

JawaPos.com — Pembalap SpeedRS Team, Celestino Vietti, tampil impresif dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan Moto2 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). Rider tuan rumah itu mencatatkan waktu 1 menit 49,420 detik dan sukses mengungguli Izan Guevara yang finis kedua dengan selisih sangat tipis, sekaligus membuka peluang besar tampil kuat saat kualifikasi.

Performa Vietti langsung mencuri perhatian sejak awal sesi practice berlangsung. Pembalap asal Italia itu tampil konsisten saat kondisi lintasan mulai ideal dan mampu mempertahankan catatan waktunya hingga sesi berakhir.

Mengapa Celestino Vietti Jadi Sorotan di Mugello? Celestino Vietti tampil sangat dominan di hadapan publik sendiri setelah membukukan waktu tercepat 1 menit 49,420 detik. Catatan itu membuat pembalap SpeedRS Team menjadi satu-satunya rider yang mampu menjaga ritme stabil sepanjang sesi latihan Moto2 Italia 2026.

Keunggulan Vietti memang tidak terlalu jauh dari rival-rivalnya. Namun, selisih 0,011 detik atas Izan Guevara menunjukkan betapa ketatnya persaingan Moto2 musim ini.

Pembalap BLU CRU Pramac Yamaha tersebut juga tampil kompetitif sejak awal sesi. Guevara beberapa kali memimpin catatan waktu sebelum akhirnya digeser Vietti pada menit-menit akhir practice.

Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan Manuel Gonzalez dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Rider asal Spanyol itu tertinggal 0,11 detik dari Vietti dan tetap menjadi salah satu kandidat kuat perebut pole position.

Siapa Saja yang Langsung Lolos ke Q2? Sebanyak 14 pembalap berhasil memastikan tiket langsung ke sesi Q2 Moto2 Italia 2026. Selain Vietti, Guevara, dan Gonzalez, posisi empat besar juga dihuni Filip Salac dari OnlyFans American Racing.

Pembalap Italjet Gresini, Alonso Lopez, menutup lima besar dengan selisih 0,338 detik dari Vietti. Lopez terlihat cukup nyaman saat memasuki sektor cepat Mugello yang memang dikenal sangat teknikal.