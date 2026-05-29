Hasil Practice Moto2 Italia 2026: Vietti Menggila di Mugello! Pembalap Tuan Rumah Unjuk Taring

Celestino Vietti tampil tercepat pada sesi latihan Moto2 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). (Instagram @_cellin13_)
JawaPos.com — Pembalap SpeedRS Team, Celestino Vietti, tampil impresif dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan Moto2 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Jumat (29/5/2026). Rider tuan rumah itu mencatatkan waktu 1 menit 49,420 detik dan sukses mengungguli Izan Guevara yang finis kedua dengan selisih sangat tipis, sekaligus membuka peluang besar tampil kuat saat kualifikasi.
Performa Vietti langsung mencuri perhatian sejak awal sesi practice berlangsung. Pembalap asal Italia itu tampil konsisten saat kondisi lintasan mulai ideal dan mampu mempertahankan catatan waktunya hingga sesi berakhir.
Baca Juga:Hasil FP1 Moto2 Italia 2026: Tony Arbolino Menggila di Mugello, Rival Kewalahan di Kandang Sendiri
Celestino Vietti tampil sangat dominan di hadapan publik sendiri setelah membukukan waktu tercepat 1 menit 49,420 detik. Catatan itu membuat pembalap SpeedRS Team menjadi satu-satunya rider yang mampu menjaga ritme stabil sepanjang sesi latihan Moto2 Italia 2026.
Keunggulan Vietti memang tidak terlalu jauh dari rival-rivalnya. Namun, selisih 0,011 detik atas Izan Guevara menunjukkan betapa ketatnya persaingan Moto2 musim ini.
Pembalap BLU CRU Pramac Yamaha tersebut juga tampil kompetitif sejak awal sesi. Guevara beberapa kali memimpin catatan waktu sebelum akhirnya digeser Vietti pada menit-menit akhir practice.
Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan Manuel Gonzalez dari Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Rider asal Spanyol itu tertinggal 0,11 detik dari Vietti dan tetap menjadi salah satu kandidat kuat perebut pole position.
Sebanyak 14 pembalap berhasil memastikan tiket langsung ke sesi Q2 Moto2 Italia 2026. Selain Vietti, Guevara, dan Gonzalez, posisi empat besar juga dihuni Filip Salac dari OnlyFans American Racing.
Pembalap Italjet Gresini, Alonso Lopez, menutup lima besar dengan selisih 0,338 detik dari Vietti. Lopez terlihat cukup nyaman saat memasuki sektor cepat Mugello yang memang dikenal sangat teknikal.
Kejutan datang dari Alex Escrig yang membawa motor Forward menembus posisi keenam. Hasil ini menjadi modal penting bagi Klint Racing Team menghadapi sesi kualifikasi Sabtu malam WIB.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat