Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 17 Mei 2026 | 17.26 WIB

Hasil Moto3 Catalunya 2026! Valentin Perrone Rebut Pole, Veda Ega Pratama Start P20 Usai Gagal ke Q2

Valentin Perrone sukses merebut pole position Moto3 Catalunya 2026, sementara Veda Ega Pratama bakal memulai balapan dari posisi ke-20. (Dok. Honda Team Asia)

JawaPos.com — Pembalap Red Bull KTM Tech 3, Valentin Perrone, sukses merebut pole position Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Sabtu (16/5/2026). Sementara pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, gagal lolos ke Q2 usai hanya finis ketujuh pada sesi Q1 dan dipastikan start dari posisi ke-20 saat balapan Minggu (17/5/2026).

Valentin Perrone Tampil Menggila di Q2

Valentin Perrone tampil impresif sepanjang sesi Q2 Moto3 Catalunya 2026 dengan catatan waktu 1 menit 46,679 detik. Pembalap Red Bull KTM Tech 3 itu unggul sangat tipis dari rivalnya, David Munoz, yang terpaut hanya 0,005 detik.

Posisi ketiga berhasil diamankan pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, dengan selisih 0,019 detik dari pole sitter.

Persaingan ketat di barisan depan membuat sesi kualifikasi Moto3 Catalunya berlangsung panas hingga menit terakhir.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, menempati posisi keempat. Sedangkan posisi kelima menjadi milik rider CFMoto Aspar Team, Marco Morelli.

Veda Ega Pratama Gagal Tembus Q2

Veda Ega Pratama harus mengakhiri perjuangan lebih cepat setelah gagal masuk empat besar Q1 yang menjadi syarat lolos ke Q2. Pembalap Honda Team Asia itu mencatatkan selisih waktu +0,351 detik dari pemuncak Q1, Guido Pini.

Veda sebenarnya sempat bersaing ketat pada pertengahan sesi Q1. Namun catatan waktunya tak cukup untuk menggeser empat pembalap teratas yang berhak melanjutkan perjuangan ke Q2.

Pembalap Indonesia itu awalnya diproyeksikan start dari posisi ke-21. Akan tetapi, penalti turun 12 grid yang diterima Casey O'Gorman membuat posisi start Veda naik satu tingkat menjadi P20.

Casey O'Gorman dijatuhi hukuman karena melaju terlalu lambat saat sesi Q1. Situasi tersebut dianggap mengganggu jalannya kualifikasi di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Hasil Lengkap Kualifikasi Moto3 Catalunya 2026

Hasil Q1 Moto3 Catalunya 2026 dipimpin Guido Pini dengan waktu 1 menit 47,285 detik. Tiga pembalap lain yang lolos ke Q2 ialah Alvaro Carpe, David Munoz, dan Casey O'Gorman.

