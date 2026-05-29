Hasil FP1 Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Sempat Bikin Kejutan, Hakim Danish Crash di Mugello

JawaPos.com — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, mengakhiri sesi latihan bebas pertama Moto3 Italia 2026 di posisi ke-20 pada lintasan basah Sirkuit Mugello, Jumat (29/5).

Meski finis di papan bawah, rider Honda Team Asia itu sempat tampil mengejutkan dengan menembus posisi empat besar sebelum persaingan berubah drastis di akhir sesi.

Veda Ega Langsung Tampil Menjanjikan di Awal FP1 FP1 Moto3 Italia 2026 berlangsung dalam kondisi trek basah setelah hujan mengguyur Sirkuit Mugello sejak pagi hari.

Situasi tersebut membuat para pembalap harus ekstra hati-hati saat mencari grip terbaik demi mencatatkan waktu kompetitif.

Veda Ega Pratama langsung menunjukkan adaptasi bagus pada awal sesi. Pembalap muda Indonesia itu sempat berada di posisi ketujuh sebelum berhasil naik hingga peringkat keempat saat latihan bebas berjalan lebih dari 10 menit.

Catatan itu membuat Veda Ega sempat bersaing dengan para pembalap papan atas Moto3. Performa awal tersebut juga memperlihatkan peningkatan kepercayaan diri rider asal Gunungkidul itu di lintasan basah.

Namun persaingan mulai berubah ketika pembalap Malaysia, Hakim Danish, tampil sangat agresif. Danish sukses mencatatkan waktu tercepat dengan torehan 2 menit 12,621 detik saat melahap satu putaran Mugello.

Sementara itu, posisi Veda Ega perlahan mulai turun ke urutan ketujuh. Memasuki menit ke-15 FP1, pembalap Honda Team Asia tersebut kembali merosot hingga posisi kesembilan.