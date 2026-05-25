Veda Ega Pratama Tak Terkejar Hakim Danish? Selisih Poin Moto3 2026 Jadi Sorotan

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama masih unggul atas rival lamanya asal Malaysia Hakim Danish, dalam klasemen sementara Moto3 2026 usai seri Catalunya. Meski kalah cepat di lintasan lurus dan finis tepat di belakang Danish, pembalap Honda Team Asia itu tetap bertahan di posisi lima besar dengan koleksi 58 poin.

Persaingan Veda Ega Pratama dan Hakim Danish kembali menjadi perhatian publik balap Asia. Rivalitas keduanya memang sudah berlangsung lama sejak bertemu di Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup.

Bagaimana Duel Veda Ega Pratama dan Hakim Danish di Catalunya? Persaingan keduanya kembali memanas pada Moto3 Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya. Veda Ega Pratama yang membela Honda Team Asia harus kembali menghadapi Hakim Danish yang musim ini tampil bersama tim AEON Credit-MT Helmet-MSI.

Berdasar data Moto3 duel keduanya terlihat jelas dari data kecepatan motor di trek lurus sepanjang 1 kilometer. Motor Veda mencatat top speed 241,7 kpj pada sesi FP2 Moto3 Catalunya yang berlangsung Sabtu (16/5).

Saat balapan utama berlangsung, kecepatan motor Veda meningkat signifikan. Pembalap kelahiran Wonosari, Jawa Tengah tersebut mampu mencatat rata-rata kecepatan hingga 246 kpj sepanjang race.

Performa itu cukup impresif mengingat Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Dengan strategi balapan yang konsisten dan agresif, dia berhasil menembus posisi delapan besar saat garis finis.

Namun, Hakim Danish tampil sedikit lebih cepat pada balapan utama. Pembalap Malaysia itu mampu mencatat kecepatan maksimal hingga 248,2 kpj dan finis di posisi ketujuh, tepat satu tingkat di depan Veda.

Kenapa Veda Ega Pratama Tetap Unggul di Klasemen? Meski kalah dalam catatan top speed dan hasil finis di Catalunya, Veda Ega Pratama tetap menunjukkan konsistensi yang lebih baik sepanjang musim Moto3 2026.