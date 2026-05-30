Hasil FP2 Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama P21, Hakim Danish P17, Fans Diminta Tetap Tenang Jelang Kualifikasi

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menutup sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Italia 2026 di posisi ke-21 di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5/2026). Meski finis di luar 20 besar, performa Veda sempat menjanjikan setelah beberapa kali menembus posisi 10 besar sebelum akhirnya turun pada menit-menit akhir akibat ketatnya persaingan.

Bagaimana Performa Veda Ega di FP2 Mugello? Veda Ega Pratama menunjukkan kecepatan yang cukup kompetitif sejak awal sesi. Pembalap Honda asal Indonesia itu sempat bertengger di posisi ke-11 sebelum meningkatkan catatan waktunya dan masuk ke jajaran 10 besar.

Persaingan yang sangat rapat membuat posisi Veda terus berubah sepanjang sesi. Saat FP2 menyisakan 12 menit, ia turun ke posisi ke-17 meski selisih waktunya dengan kelompok depan masih relatif tipis.

Memasuki tujuh menit terakhir, Veda kembali memperbaiki lap time dan naik ke posisi ke-13. Saat itu, ia bahkan berada tepat di depan pembalap Malaysia Hakim Danish yang juga tampil cukup kompetitif di Mugello.

Namun, kondisi lintasan yang semakin cepat membuat banyak pembalap mampu mencetak waktu lebih baik. Akibatnya, Veda kembali kehilangan posisi hingga turun ke urutan ke-16 menjelang akhir sesi.

Saat bendera finis dikibarkan, Veda mencatatkan waktu 1 menit 56,148 detik. Catatan tersebut menempatkannya di posisi ke-21 dari 26 pembalap yang turun dalam FP2 Moto3 Italia 2026.

Hakim Danish Ungguli Veda pada Menit-Menit Akhir Hakim Danish sempat mengalami situasi serupa dengan Veda selama FP2 berlangsung. Pembalap KTM asal Malaysia itu beberapa kali keluar masuk 15 besar seiring perubahan posisi yang terjadi hampir setiap lap.

Lima menit menjelang sesi berakhir, Hakim sempat melonjak ke posisi ke-11. Meski tidak mampu mempertahankan tempat tersebut, ia tetap menutup sesi dengan hasil yang lebih baik dibanding Veda.

Hakim Danish finis di posisi ke-17 setelah membukukan waktu 1 menit 56,012 detik. Ia unggul sekitar 0,136 detik dari Veda yang berada di urutan ke-21.