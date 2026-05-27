Hasil Undian Indonesia Open 2026: Alwi Farhan Tantang Lakshya Sen, Perang Saudara Terjadi di Ganda Putri

JawaPos.com - Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis hasil undian untuk ajang Indonesia Open 2026. Hasilnya, sejumlah wakil Indonesia akan menghadapi rintangan berat, bahkan perang saudara langsung tersaji di babak pertama sektor ganda putri.

Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni 2026. Sebagai tuan rumah, Indonesia menerjunkan wakil terbaiknya di masing-masing sektor.

Namun rintangan berat juga akan langsung dihadapi sejumlah wakil Indonesia. Seperti pemain muda Indonesia, Alwi Farhan yang akan langsung berjumpa Lakshya Sen yang merupakan pemain ranking 10 dunia asal India. Meski demikian, Alwi punya keunggulan 1-0 dari rekor pertemuan.

Sementara Jonatan Christie akan melawan wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh. Diprediksi, Jonatan mampu melewati babak pertama dengan mulus menghadapi Jason Teh.

Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bermain di babak utama. Di babak pertama, Putri KW akan melawan Sung Shuo Yun asal Taiwan.

Lalu di sektor ganda putra, Indonesia menempatkan enam wakil. Fajar Alfia/Muhammad Shohibul Fikri akan menghadapi lawan yang tidak bisa dianggap remeh, yakni Chen Bo Yang/Liu Yi (Tiongkok), yang saat ini menghuni peringkat 10 besar dunia.

Tantangan berat juga ditemui ganda putra lainnya yakni Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. Mereka yang akan bertemu unggulan kedelapan asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di babak pertama.

Perang saudara langsung tersaji di babak pertama sektor ganda putri. Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine bakal menantang seniornya, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.