Pasangan Ganda Campuran Indonesia Rehan/Gloria Comeback di Singapore Open 2026!

JawaPos.com - Pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, kembali menggebrak panggung internasional. Rehan/Gloria resmi menandai comeback sebagai pasangan di ajang Singapore Open 2026.

Ganda campuran non Pelatnas PBSI itu sebelumnya sempat terpisah cukup lama. Hal itu dkarena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open pada Agustus 2025.

Karena Rehan menjalani pemulihan cedera yang panjang, Gloria pun sempat menjadi pasangan Terry Hee dari Singapura. Pasangan lintas negara itu sempat mencatat debut di Indonesia Masters 2026 pada Januari.

Kini, Rehan sudah pulih dan kembali bermitra dengan Gloria. Duet non Pelatnas PBSI Cipayung itu langsung terjun dalam turnamen level Super 750, Singapore Open 2026 yang digelar pada 26-31 Mei 2026.

Rehan/Gloria mengaku sangat senang bisa kembali ke lapangan. Mereka sudah tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapore Open 2026. Tujuannya jelas, mengembalikan apa yang sempat hilang.

”Pertama-pertama alhamdulillah bisa kembali lagi ke sini, bisa come back di pertandingan internasional. Memang jalannya tidak mudah buat saya jadi saya mencoba untuk lebih enjoy, mencoba untuk menikmati pertandingan pertama dulu,” ungkap Rehan dalam keterangan PBSI, Senin (25/5).

”Yang pasti happy, maksudnya senang karena melihat Rehan punya progress yang sangat-sangat baik dan cepat recovery. Jadi kami memang mau kembali dan punya performa bagus di lapangan. Hasil nomor sekian tapi setidaknya kami mau performa yang lebih baik lagi dari sebelumnya,” sambung Gloria.

Gloria mengungkapkan, dirinya bersama Rehan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia ingin membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing di level tertinggi, meski sempat lama vakum.