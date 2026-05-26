Langsung Keok di Singapore Open 2026, Tiwi/Fadia Alihkan Fokus ke Indonesia Open 2026

JawaPos.com - Pebulu tangkis ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengalihkan fokus ke Indonesia Open 2026 setelah kandas di Singapura Open 2026, dikutip dari ANTARA.

Ana/Tiwi mengakui ketangguhan ganda China Liu Sheng Shu/Tan Ning dua gim langsung lewat skor identik 15-21 dan 15-21 pada babak pertama yang berlangsung di Singapura, Selasa.

“Setelah ini fokus kami ke Indonesia Open minggu depan, pastinya persiapannya dimatangkan lagi terutama dari teknik permainan,” ungkap Tiwi dikutip dari PBSI.

Fadia mengaku bahwa shuttlecok yang cukup kencang pada pertandingan ini membuatnya mau tidak mau meladeni permainan terbuka ganda unggulan pertama tersebut.

“Sama-sama nggak mau main defense jadi dari awal sampai terakhir pun terus berusaha buat selalu menurunkan bola. Kami juga secepat mungkin beradaptasi dengan situasi,” ungkap Fadia.

Menurut Fadia Liu/Tan merupakan pasangan yang sangat sulit ditebak pola permainannya dibandingkan dengan ganda asal China lainnya.

“Kekuatan Liu/Tan selain mereka memang sudah sangat padu adalah gaya dan pola main mereka yang mirip ganda putra,” imbuhnya.

Kekalahan ini sekaligus memperpanjang rekor buruk Tiwi/Fadia kala bersua Liu/Tan dengan menelan dua kekalahan dari dua pertemuan.