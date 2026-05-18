Jadwal Janice Tjen di Morocco Open 2026, Tantang Petenis Ukraina di Babak Pertama

JawaPos.com - Petenis Indonesia, Janice Tjen, akan tampil di Morocco Open 2026 pada pekan ini. Janice akan menantang petenis asal Ukraina, Caijsa Hennemann pada babak pertama. Berikut ini jadwal lengkap petenis Indonesia.

Morocco Open 2025 merupakan turnamen lapangan tanah liat level WTA 250. Ajang tersebut akan dihelat di Rabat, Maroko, mulai Senin (18/5) hingga Sabtu (23/5).

Dalam ajang tersebut, Janice berstatus sebagai unggulan pertama. Status unggulan teratas itu didapat karena dirinya menjadi pemain dengan ranking WTA tertinggi, di peringkat 40 dunia berdasarkan update per 4 Mei 2026.

Status unggulan tersebut memberikan keuntungan tersendiri untuk Janice dalam proses undian atau drawing WTA 250 Morocco Open 2026. Pasalnya, petenis kelahiran Jakarta itu terhindar dari lawan-lawan kuat di babak pertama.

Berdasarkan hasil undian, Janice akan menantang Caijsa Hennemann, petenis asal Ukraina yang menghuni peringkat 292 dunia. Di atas kertas, petenis andalan Indonesia itu jelas lebih diunggulkan ketimbang lawannya.

Rintangan awal yang akan dilalui Janice dalam ajang ini terbilang tidak berat. Apalagi, ia baru akan bersua petenis unggulan lain pada babak perempat final, itu pun jika mampu melaju mulus sampai babak tersebut.

Petenis unggulan yang berpotensi jadi lawan Janice Tjen pada perempat final adalah Panna Udvardy dari Hungaria. Udvardy tercatat sebagai unggulan ketujuh.

Kendati demikian, Janice tak boleh besar kepala dengan statusnya sebagai unggulan pertama. Jika berhasil menumbangkan Caijsa Hennemann di babak pertama, ia bisa berhadapan dengan Camila Osorio dari Kolombia.

Osorio diketahui pernah mencapai ranking WTA ke-33 pada 2022, meski kini menempati urutan ke-77 dunia.