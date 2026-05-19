Hasil Maroko Open 2026: Janice Tjen Melaju ke Babak Kedua Usai Sudahi Perlawanan Petenis Swedia

Petenis putri Indonesia Janice Tjen. (Abu Dhabi Open)
JawaPos.com - Petenis andalan Indonesia, Janice Tjen, berhasil melaju ke babak kedua Maroko Open 2026. Kepastian itu didapat setelah Janice menumbangkan petenis Swedia, Cajisa Hennemann.
Janice mengalahkan Hennemann dalam dua set langsung dengan skor 6-1, 7-5. Duel tersebut berlangsung di Club des Cheminots, Selasa (19/5) malam WIB.
Set pertama berjalan mulus bagi Janice. Meski mencatatkan kesalahan ganda lebih banyak daripada lawan, yakni tiga berbanding satu, ia sukses memimpin dari segi persentase pengembalian bola.
Lebih dari itu, petenis peringkat 41 dunia tersebut berhasil memasukkan 76,9 persen poin servis pertama, dan mengkonversi tiga dari enam peluang break point. Hasilnya, Janice sukses menumbangkan Hennemann di set pertama dengan skor 6-1.
Pada set kedua, Janice mendapat perlawanan dari Hennemann. Petenis Swedia peringkat 292 dunia itu mencoba bangkit untuk mengambil alih pertandingan di set kedua.
Laga berjalan sengit dengan Janice mencatat tiga ace, sementara Hennemann membuahkan dua ace. Servis kuat dari dua belah kubu tersebut membuat perbedaan persentase poin saat servis menjadi tipis, namun Janice memimpin dalam perolehan poin servis dan pengembalian bola.
Pada kedudukan 5-5, Janice terbilang mulus memenangi gim ke-11 untuk mencuri keunggulan. Namun, Hennemann berusaha keras memaksa ke set penentu.
Saat deuce terjadi pada gim ke-12, Janice berhasil meredam perlawanan Hennemann yang memegang advantage. Kembali ke deuce, Janice sukses memanfaatkan advantage untuk menutup pertandingan dengan kemenangan setelah 1 jam 24 menit.
Kemenangan ini praktis membawa Janice melaju ke babak kedua Maroko Open 2026. Di babak tersebut, ia akan menghadapi pemenang laga antara Tereza Martincova (Republik Ceko) vs Camila Osorio (Kolombia).
