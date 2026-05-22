PBSI Siapkan Leo/Daniel Menuju Olimpiade 2028, Bagaimana Peluangnya?

JawaPos.com - Pelatih kepala ganda putra PBSI, Antonius Budi Ariantho, memastikan pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, menjadi proyek jangka panjang sektor ganda putra. Pasalnya, Leo/Daniel dipersiapkan menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles.

“Kalau saya lihat Leo/Daniel sih harusnya sampai Olympic (Olimpiade). Memang disiapkan buat Olympic,” kata Anton saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Jumat (22/5/2026).

Antonius mengungkapkan pihaknya saat ini tidak bisa sering melakukan eksperimen untuk bongkar pasang pemain. Pasalnya, PBSI juga berpacu dengan waktu.

Maka itu, kata dia, Leo/Daniel tidak akan dirombak lagi. Andai pasangan tersebut kembali dipisah, maka akan cukup sulit mengejar poin menuju kualifikasi Olimpiade.

“Enggak bisa (dirombak lagi), enggak keburu lagi, ganti siapa lagi. Waktunya sudah enggak keburu. Tahun depan sudah (pengumpulan) poin-poin Olympic,” terang Antonius.

Setelah kurang lebih dua tahun terpisah, PBSI kembali memasangkan Leo/Daniel. Mereka pun langsung menandai comeback sebagai pasangan dengan hasil manis.

Secara mengejutkan, Leo/Daniel langsung merebut gelar juara Thailand Open 2026. Keberhasilan tersebut nampaknya membuat PBSI semakin yakin untuk tidak merombak kembali mereka.

Sebagai pelatih, Antonius sangat bersyukur anak asuhnya langsung berhasil menjuarai Thailand Open 2026. Menurutnya, hasil tersebut akan menambah kepercayaan diri Leo/Daniel dalam menatap turnamen-turnamen besar lainnya seperti Indonesia Open 2026 pada Juni mendatang.