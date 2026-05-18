Daftar 18 Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026: Leo/Daniel Kembali Beraksi, Ganda Putri Hanya 2 Pasangan

JawaPos.com – PBSI resmi merilis skuad Indonesia yang akan berlaga di Malaysia Masters 2026. Di ajang tersebut, skuad Merah Putih menurunkan 18 wakil, termasuk Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang baru meraih gelar juara Thailand Open 2026. Ajang Malaysia Master 2026 akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 19–24 Mei 2026. Turnamen BWF Super 500 tersebut menyediakan total hadia sebesar USD500 ribu atau sekira Rp8,8 miliar.

Indonesia menurunkan wakil terbaik di masing-masing sektor. Di nomor tunggal putra, nama-nama yang dikirim adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Prahdiska Bagas Shujiwo, Moh Zaki Ubaidillah, dan Muhamad Yusuf. Nama terakhir akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi.

Selanjutnya di sektor tunggal putri, PBSI kembali menepikan Putri Kusuma Wardani di dalam skuad. Putri KW sebelumnya juga absen di Thailand Open pekan kemarin.

Di Malaysia Masters 2026, Indonesia mengirim dua pemain mudanya yakni Thalita Ramadhani Wiryawan dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, yang sebelumnya juga tampil di Thailand Open 2026. Keduanya akan memulai perjalanan dari kualifikasi.

Leo/Daniel Kembali Berlaga Lalu di sektor ganda putra, Leo/Daniel, yang baru saja kembali menandai kebersamaan mereka dengan gelar juara, adalah satu dari tiga ganda putra yang dikirim ke turnamen ini. Dua pasangan lainnya adalah Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Sementara di sektor ganda putri, Indonesia hanya menurunkan dua wakil, yakni Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine dan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu. Keduanya langsung saling berhadapan di babak pertama sehingga satu tiket babak 16 besar sudah pasti menjadi milik Indonesia.

Ganda campuran merupakan sektor dengan wakil terbanyak yang bermain di Malaysia Open 2026. Total, Indonesia menerjunkan enam wakil dalam sektor tersebut.

Enam pasangan di ganda campuran adalah Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Verrell Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata. Nama terakhir akan memulai perjuangan lewat babak kualifikasi.

Daftar 18 wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026 Tunggal Putra