Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 19 Mei 2026 | 05.47 WIB

Daftar 18 Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026: Leo/Daniel Kembali Beraksi, Ganda Putri Hanya 2 Pasangan

Leo/Daniel Kembali Beraksi di Malaysia Masters 2026. (Dok. PBSI) - Image

Leo/Daniel Kembali Beraksi di Malaysia Masters 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com – PBSI resmi merilis skuad Indonesia yang akan berlaga di Malaysia Masters 2026. Di ajang tersebut, skuad Merah Putih menurunkan 18 wakil, termasuk Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang baru meraih gelar juara Thailand Open 2026.

Ajang Malaysia Master 2026 akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 19–24 Mei 2026. Turnamen BWF Super 500 tersebut menyediakan total hadia sebesar USD500 ribu atau sekira Rp8,8 miliar.

Indonesia menurunkan wakil terbaik di masing-masing sektor. Di nomor tunggal putra, nama-nama yang dikirim adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Prahdiska Bagas Shujiwo, Moh Zaki Ubaidillah, dan Muhamad Yusuf. Nama terakhir akan memulai perjuangan dari babak kualifikasi.

Selanjutnya di sektor tunggal putri, PBSI kembali menepikan Putri Kusuma Wardani di dalam skuad. Putri KW sebelumnya juga absen di Thailand Open pekan kemarin.

Di Malaysia Masters 2026, Indonesia mengirim dua pemain mudanya yakni Thalita Ramadhani Wiryawan dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, yang sebelumnya juga tampil di Thailand Open 2026. Keduanya akan memulai perjalanan dari kualifikasi.

Leo/Daniel Kembali Berlaga

Lalu di sektor ganda putra, Leo/Daniel, yang baru saja kembali menandai kebersamaan mereka dengan gelar juara, adalah satu dari tiga ganda putra yang dikirim ke turnamen ini. Dua pasangan lainnya adalah Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

Sementara di sektor ganda putri, Indonesia hanya menurunkan dua wakil, yakni Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine dan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu. Keduanya langsung saling berhadapan di babak pertama sehingga satu tiket babak 16 besar sudah pasti menjadi milik Indonesia.

Ganda campuran merupakan sektor dengan wakil terbanyak yang bermain di Malaysia Open 2026. Total, Indonesia menerjunkan enam wakil dalam sektor tersebut.

Enam pasangan di ganda campuran adalah Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Verrell Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata. Nama terakhir akan memulai perjuangan lewat babak kualifikasi.

Daftar 18 wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026

Tunggal Putra

- Anthony Sinisuka Ginting
- Muhammad Yusuf (kualifikasi)
- Jonatan Christie
- Prahdiska Bagas Shujiwo
- Moh Zaki Ubaidillah

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Selasa 19 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Besok Selasa 19 Mei 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Selasa, 19 Mei 2026 | 05.03 WIB

Thomas Cup 2026: Tim Indonesia Rombak Ganda Putra Saat Lawan Thailand, Ganda Putra Kembali Jadi Sorotan - Image
Sports

Thomas Cup 2026: Tim Indonesia Rombak Ganda Putra Saat Lawan Thailand, Ganda Putra Kembali Jadi Sorotan

Senin, 27 April 2026 | 23.25 WIB

Hendra Setiawan Dampingi Sektor Ganda Putra, Masuk Skuad Pelatih Tim Thomas Cup Indonesia - Image
Sports

Hendra Setiawan Dampingi Sektor Ganda Putra, Masuk Skuad Pelatih Tim Thomas Cup Indonesia

Sabtu, 18 April 2026 | 21.30 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore