Usai Juara Thailand Open, Leo/Daniel Langsung Tumbang di Babak Awal Malaysia Masters 2026

JawaPos.com – Kenaikan ranking dunia yang diraih pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, setelah menjuarai Thailand Open 2026 belum berbanding lurus dengan hasil di Malaysia Masters 2026.

Leo/Daniel langsung tersingkir pada babak pertama Malaysia Masters 2026. Mereka dikalahkan pasangan Tiongkok, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi di Axiata Arena, Kuala Lumpur, kemarin dengan skor 19-21, 21-13, 15-21.

Hasil tersebut menjadi antiklimaks bagi Leo/Daniel yang datang ke Malaysia dengan modal positif. Pekan lalu, mereka sukses merebut gelar juara Thailand Open 2026. Keberhasilan itu langsung berdampak pada posisi mereka di ranking dunia Badminton World Federation (BWF).

Dalam pembaruan ranking per 19 Mei 2026, Leo/Daniel naik ke peringkat 157 dunia.

Namun, peningkatan ranking belum mampu menjamin konsistensi permainan di Malaysia Masters. Sejak awal pertandingan, Leo/Daniel mendapat tekanan cukup kuat dari pasangan Tiongkok.

Pada gim pertama, pertandingan berlangsung ketat hingga poin akhir. Leo/Daniel sempat memberikan perlawanan, tetapi gagal menjaga momentum dan kalah 19-21.

Mereka bangkit pada gim kedua. Permainan cepat dan agresif membuat Leo/Daniel mampu mengontrol jalannya laga hingga merebut gim tersebut dengan skor meyakinkan 21-13.

Sayangnya, performa itu tidak bertahan pada gim penentuan. Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi tampil lebih tenang saat memasuki poin-poin kritis dan akhirnya mengunci kemenangan 21-15.

Daniel mengakui lawan tampil lebih baik dalam memanfaatkan situasi pertandingan. Dia juga menyoroti sejumlah kesalahan sendiri yang merugikan pasangan Indonesia.