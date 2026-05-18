Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Buka Suara! Juara Thailand Open 2026 Usai Taklukkan Unggulan Pertama

Aksi memukau Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mengakhiri paceklik gelar tim bulu tangkis dalam beberapa bulan terakhir. Mereka berhasil merebut gelar juara Thailand Open 2026, setelah menundukkan unggulan pertama asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, kemarin (17/5).
Pada partai final di yang digar di Nimibutr Stadium, Bangkok, itu, Leo/Daniel menang dua gim langsung dengan skor 21-12, 25-23.
Kemenangan tersebut menjadi penegasan kebangkitan Leo/Daniel setelah kembali dipasangkan. Sepanjang laga, keduanya tampil agresif dan mampu mengontrol permainan.
Pada gim pertama, pasangan Indonesia langsung menekan pertahanan lawan. Serangan cepat dan permainan depan net yang rapat membuat Satwik/Chirag kesulitan mengembangkan pola permainan.
Leo/Daniel bahkan sempat unggul jauh sebelum akhirnya menutup gim pembuka dengan skor meyakinkan 21-12. Dominasi mereka terlihat dari minimnya kesempatan lawan melakukan reli panjang.
Memasuki gim kedua, pertandingan berjalan lebih ketat. Pasangan India mulai mampu keluar dari tekanan dan memberikan perlawanan sengit dalam perebutan poin. Kejar-mengejar angka tidak terhindarkan hingga memasuki poin kritis. Namun, Leo/Daniel tetap tenang dan berani mengambil risiko dalam momen-momen penentuan.
Usai laga, Daniel Marthin bersyukur bisa kembali meraih gelar bersama Leo. Dia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan banyak pihak di belakang tim.
“Puji Tuhan kami bersyukur bisa juara di sini. Ini juga berkat support dan dukungan teman-teman terdekat kami dan juga orang-orang terdekat kami,” ujar Daniel.
Daniel menambahkan, peran pelatih, dokter, hingga fisioterapis sangat membantu proses mereka sepanjang turnamen berlangsung. Dia juga berterima kasih kepada Leo yang kembali menjadi partnernya di lapangan.
Menurut Daniel, perbedaan terbesar dibanding pertemuan sebelumnya melawan pasangan India itu adalah keberanian bermain menyerang sejak awal laga. “Dibandingkan sebelumnya lawan mereka, kami lebih berani hari ini (kemarin, Red). Lebih banyak menekan. Atmosfer di final juga berbeda jadi kami coba memanfaatkan itu,” tegasnya.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong