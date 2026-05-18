Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Selasa, 19 Mei 2026 | 01.21 WIB

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Buka Suara! Juara Thailand Open 2026 Usai Taklukkan Unggulan Pertama

Aksi memukau Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mengakhiri paceklik gelar tim bulu tangkis dalam beberapa bulan terakhir.  Mereka berhasil merebut gelar juara Thailand Open 2026, setelah menundukkan unggulan pertama asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, kemarin (17/5).

Pada partai final di yang digar di Nimibutr Stadium, Bangkok, itu, Leo/Daniel menang dua gim langsung dengan skor 21-12, 25-23.

Kemenangan tersebut menjadi penegasan kebangkitan Leo/Daniel setelah kembali dipasangkan. Sepanjang laga, keduanya tampil agresif dan mampu mengontrol permainan.

Pada gim pertama, pasangan Indonesia langsung menekan pertahanan lawan. Serangan cepat dan permainan depan net yang rapat membuat Satwik/Chirag kesulitan mengembangkan pola permainan.

Leo/Daniel bahkan sempat unggul jauh sebelum akhirnya menutup gim pembuka dengan skor meyakinkan 21-12. Dominasi mereka terlihat dari minimnya kesempatan lawan melakukan reli panjang.

Memasuki gim kedua, pertandingan berjalan lebih ketat. Pasangan India mulai mampu keluar dari tekanan dan memberikan perlawanan sengit dalam perebutan poin. Kejar-mengejar angka tidak terhindarkan hingga memasuki poin kritis. Namun, Leo/Daniel tetap tenang dan berani mengambil risiko dalam momen-momen penentuan.

Usai laga, Daniel Marthin bersyukur bisa kembali meraih gelar bersama Leo. Dia menyebut keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan banyak pihak di belakang tim.

“Puji Tuhan kami bersyukur bisa juara di sini. Ini juga berkat support dan dukungan teman-teman terdekat kami dan juga orang-orang terdekat kami,” ujar Daniel.

Daniel menambahkan, peran pelatih, dokter, hingga fisioterapis sangat membantu proses mereka sepanjang turnamen berlangsung. Dia juga berterima kasih kepada Leo yang kembali menjadi partnernya di lapangan.

Menurut Daniel, perbedaan terbesar dibanding pertemuan sebelumnya melawan pasangan India itu adalah keberanian bermain menyerang sejak awal laga. “Dibandingkan sebelumnya lawan mereka, kami lebih berani hari ini (kemarin, Red). Lebih banyak menekan. Atmosfer di final juga berbeda jadi kami coba memanfaatkan itu,” tegasnya.

