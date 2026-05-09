Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 10 Mei 2026 | 02.57 WIB

KOI Sebut Efisiensi Anggaran Pemerintah jadi Tantangan Meraih Prestasi Asian Games 2026

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari. (ANTARA) - Image

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari. (ANTARA)

JawaPos.com - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari menyebutkan efisiensi anggaran oleh pemerintah menjadi tantangan bagi olahraga Indonesia dalam meraih prestasi pada Asian Games 2026.

"Apa pun tantangannya, perjuangan kita tetap fokus untuk membuat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Merah Putih berkibar. Itu mutlak," kata Oktohari kepada awak media dalam Rapat Tahunan 2026 di Jakarta, Sabtu.

Ia menanggapi pertanyaan seputar dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap target prestasi olahraga Asian Games 2026.

Oktohari mengatakan tugas utama atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga, adalah terus menjalani latihan dan bertanding.

Oleh sebab itu, kata dia, apapun kondisi yang dihadapi, termasuk efisiensi anggaran, KOI bersama semua anggota akan berjuang internasional supaya atlet tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia.

"Apa pun situasinya kita akan terus bertarung dan saya yakin semangatnya sama," katanya.

Oktohari mengatakan elah menerima aspirasi dari para pengurus cabang olahraga yang menyoroti kekurangan pendanaan akibat kebijakan efisiensi.

Dalam waktu dekat, KOI bersama 72 cabang olahraga yang menjadi anggotanya akan menyurati Kementerian Keuangan untuk berdiskusi menyamakan perspektif terkait program-program pembangunan prestasi olahraga.

Oktohari menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen dan perhatian besar terhadap prestasi olahraga nasional. Perhatian itu, kata dia, harus dirasakan lewat pendanaan yang dikucurkan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Ada Agustin Gradita hingga Kimberley Pierre-Louis, Timnas Basket Putri Indonesia TC dengan 24 Pemain Jelang Asian Games 2026 - Image
Sports

Ada Agustin Gradita hingga Kimberley Pierre-Louis, Timnas Basket Putri Indonesia TC dengan 24 Pemain Jelang Asian Games 2026

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.20 WIB

Balap Sepeda Pasang Target 4 Medali dari Asian Games 2026 Meski Kena Efisiensi Anggaran Signifikan - Image
Sports

Balap Sepeda Pasang Target 4 Medali dari Asian Games 2026 Meski Kena Efisiensi Anggaran Signifikan

Kamis, 7 Mei 2026 | 04.45 WIB

Perbasi Panggil 24 Pemain untuk TC Timnas Basket Putri Jelang Asian Games 2026 - Image
Sports

Perbasi Panggil 24 Pemain untuk TC Timnas Basket Putri Jelang Asian Games 2026

Rabu, 6 Mei 2026 | 05.50 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore