Mengejutkan! Veda Ega Pratama Belum Pernah Menang Sekalipun, Tapi Sudah Salip 2 Juara Moto3 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Catalunya 2026 dengan finis posisi kedelapan dan top speed mencapai 247,1 km/jam. (Dok. Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di Moto3 2026 meski belum pernah meraih kemenangan seri. Rider Honda Team Asia itu kini menempati posisi kelima klasemen sementara dengan 58 poin, bahkan berada di atas dua pembalap yang sudah merasakan gelar juara musim ini.
Konsistensi jadi kekuatan utama Veda Ega Pratama dalam enam seri awal Moto3 2026. Pembalap berusia 17 tahun tersebut hanya sekali gagal finis, tepatnya saat Moto3 Amerika Serikat.
Veda Ega Pratama membuktikan dirinya bukan sekadar pelengkap di Moto3 2026. Meski belum pernah naik podium tertinggi, performanya stabil hampir di setiap balapan.
Dari enam seri yang sudah berlangsung, Veda selalu mampu finis di zona 10 besar ketika menyentuh garis akhir. Hasil terbaiknya sejauh ini adalah podium ketiga di Moto3 Brasil.
Setelah podium di Brasil, performa Veda terus stabil dengan finis keempat di Sirkuit Bugatti Le Mans. Sebelumnya, pembalap Honda Team Asia itu juga finis keenam di Moto3 Spanyol.
Pada seri pembuka Moto3 Thailand, Veda langsung membuat kejutan dengan finis kelima. Hasil itu menjadi sinyal awal jika rider asal Indonesia tersebut siap bersaing di level dunia.
Satu-satunya hasil buruk Veda musim ini terjadi di Moto3 Amerika Serikat saat gagal finis. Namun di luar balapan itu, konsistensinya membuat ia mampu terus mengumpulkan poin penting.
Posisi Veda di klasemen sementara Moto3 2026 terasa semakin spesial karena ia berada di atas dua pembalap yang sudah memenangkan seri musim ini.
Hal tersebut menunjukkan konsistensi lebih penting dibanding satu kemenangan semata.
Veda kini mengoleksi 58 poin dan duduk di peringkat kelima klasemen sementara. Jumlah poin itu sama dengan Marco Morelli, tetapi Veda tetap berada di posisi lima besar.
