Rival Veda Ega Pratama Disamakan Marc Marquez, Maximo Quiles Langsung Pasang Target Pecahkan Rekor

JawaPos.com — Maximo Quiles, rival Veda Ega Pratama di Moto3 2026, mengaku termotivasi setelah disamakan dengan Marc Marquez. Pembalap muda asal Spanyol itu kini memimpin klasemen sementara Moto3 2026 dengan 140 poin usai mendominasi enam seri awal dan mulai disebut-sebut sebagai calon juara dunia berikutnya.

Nama Maximo Quiles memang sedang menjadi pusat perhatian di paddock Moto3 2026.

Performa luar biasanya sejak musim lalu membuat banyak pihak mulai membandingkan rider 18 tahun tersebut dengan Marc Marquez yang kini berstatus legenda MotoGP.

Mengapa Maximo Quiles Jadi Ancaman Besar di Moto3 2026?

Maximo Quiles tampil menggila sejak awal musim Moto3 2026. Dari enam race yang sudah berlangsung, pembalap asal Spanyol tersebut sukses merebut empat kemenangan dan dua kali finis posisi kedua.

Catatan itu membuat rival Veda Ega Pratama tersebut kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 140 poin.

Ia unggul sangat jauh, yakni 64 angka atas Adrian Fernandez yang berada di posisi kedua klasemen.

Performa luar biasa Maximo Quiles sebenarnya sudah terlihat sejak musim lalu. Pada Moto3 2025, ia langsung mencuri perhatian meski berstatus rookie di ajang Grand Prix.

