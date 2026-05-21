Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 21 Mei 2026 | 15.52 WIB

Rival Veda Ega Pratama Disamakan Marc Marquez, Maximo Quiles Langsung Pasang Target Pecahkan Rekor

Maximo Quiles tampil dominan di Moto3 2026 dan mulai disamakan dengan legenda MotoGP Marc Marquez. (Instagram/@maximoquiles28) - Image

Maximo Quiles tampil dominan di Moto3 2026 dan mulai disamakan dengan legenda MotoGP Marc Marquez. (Instagram/@maximoquiles28)

JawaPos.com — Maximo Quiles, rival Veda Ega Pratama di Moto3 2026, mengaku termotivasi setelah disamakan dengan Marc Marquez. Pembalap muda asal Spanyol itu kini memimpin klasemen sementara Moto3 2026 dengan 140 poin usai mendominasi enam seri awal dan mulai disebut-sebut sebagai calon juara dunia berikutnya.

Nama Maximo Quiles memang sedang menjadi pusat perhatian di paddock Moto3 2026.

Performa luar biasanya sejak musim lalu membuat banyak pihak mulai membandingkan rider 18 tahun tersebut dengan Marc Marquez yang kini berstatus legenda MotoGP.

Mengapa Maximo Quiles Jadi Ancaman Besar di Moto3 2026?

Maximo Quiles tampil menggila sejak awal musim Moto3 2026. Dari enam race yang sudah berlangsung, pembalap asal Spanyol tersebut sukses merebut empat kemenangan dan dua kali finis posisi kedua.

Catatan itu membuat rival Veda Ega Pratama tersebut kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 140 poin.

Ia unggul sangat jauh, yakni 64 angka atas Adrian Fernandez yang berada di posisi kedua klasemen.

Performa luar biasa Maximo Quiles sebenarnya sudah terlihat sejak musim lalu. Pada Moto3 2025, ia langsung mencuri perhatian meski berstatus rookie di ajang Grand Prix.

Hebatnya lagi, Maximo Quiles berhasil finis di posisi ketiga klasemen akhir Moto3 2025 dengan raihan 274 poin. Capaian itu membuat banyak tim mulai meliriknya sebagai salah satu talenta terbesar di paddock balap motor dunia.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Modal Besar di Mugello! Honda Team Asia Sampai Takjub Lihat Start Gila Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026 - Image
Sports

Modal Besar di Mugello! Honda Team Asia Sampai Takjub Lihat Start Gila Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026

Kamis, 21 Mei 2026 | 15.46 WIB

Jejak Raja Mugello Valentino Rossi dan Misi Gila Veda Ega Pratama di Italia 2026 - Image
Sports

Jejak Raja Mugello Valentino Rossi dan Misi Gila Veda Ega Pratama di Italia 2026

Kamis, 21 Mei 2026 | 15.39 WIB

Veda Ega Pratama 2 Kali Juara di Mugello! Sinyal Bahaya untuk Rival di Moto3 Italia 2026 - Image
Sports

Veda Ega Pratama 2 Kali Juara di Mugello! Sinyal Bahaya untuk Rival di Moto3 Italia 2026

Kamis, 21 Mei 2026 | 15.14 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore