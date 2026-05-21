Modal Besar di Mugello! Honda Team Asia Sampai Takjub Lihat Start Gila Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif usai melesat dari posisi ke-20 ke urutan ke-12 hanya dalam satu sektor di Moto3 Catalunya 2026. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian pada Moto3 Catalunya 2026 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo. Start luar biasa dari posisi ke-20 hingga langsung merangsek ke urutan ke-12 membuat Honda Team Asia terpukau, sekaligus menjadi modal penting jelang Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello.
Aksi impresif itu terjadi pada akhir pekan lalu saat balapan Moto3 Catalunya berlangsung ketat sejak lap pertama. Meski belum mampu naik podium, performa Veda Ega dinilai menjadi salah satu sorotan terbesar sepanjang race.
Bagaimana Start Veda Ega Bisa Bikin Honda Team Asia Terpukau?
Veda Ega Pratama menunjukkan kualitas luar biasa saat lampu start padam di Circuit de Barcelona-Catalunya.
Memulai balapan dari grid ke-20, rider 17 tahun itu langsung melesat agresif dan menyalip delapan pebalap hanya dalam satu sektor pertama.
Manuver cepat itu membuat posisi Veda Ega melonjak drastis ke urutan ke-12 hanya beberapa detik setelah balapan dimulai. Keberanian dan ketenangan pembalap asal Gunungkidul tersebut sukses membuat banyak pihak kagum.
Honda Team Asia bahkan secara khusus mengunggah pujian melalui akun Instagram resmi mereka. Tim tersebut menilai start Veda Ega menjadi salah satu momen paling menginspirasi sepanjang seri Catalunya.
"Dari P20 ke P12 hanya dalam 1 sektor, #MondayMotivation hari ini layak disematkan pada aksi start pebalap Veda Pratama kemarin di Barcelona," tulis Honda Team Asia.
Pujian itu terasa spesial karena datang dari salah satu tim besar di paddock MotoGP. Meski Veda Ega membela tim berbeda musim ini, aksinya tetap mendapat perhatian luas dari rival maupun pengamat balap internasional.
