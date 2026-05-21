Jejak Raja Mugello Valentino Rossi dan Misi Gila Veda Ega Pratama di Italia 2026

JawaPos.com — MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello pada 29-31 Mei mendatang membawa harapan besar bagi pembalap Indonesia Veda Ega Pratama untuk kembali merebut podium Moto3. Balapan di trek legendaris milik Valentino Rossi itu menjadi momen penting karena Veda Ega Pratama datang dengan modal dua kemenangan beruntun di Mugello pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025.

Sirkuit Mugello atau Autodromo Internazionale del Mugello memang menjadi salah satu lintasan paling ikonik dalam kalender MotoGP.

Trek yang berada di Italia itu sudah digunakan sejak 1976 pada era Grand Prix hingga sekarang tetap menjadi salah satu favorit para pembalap dunia.

Panjang lintasan Mugello mencapai 5,25 kilometer dengan lebar trek 14 meter.

Sirkuit ini memiliki total 15 tikungan yang terdiri dari sembilan tikungan kanan dan enam tikungan kiri sehingga membutuhkan kombinasi kecepatan dan teknik pengereman sempurna.

Mengapa Valentino Rossi Dijuluki Raja Mugello?

Nama Valentino Rossi tidak bisa dipisahkan dari Sirkuit Mugello karena pembalap berjuluk The Doctor itu pernah mendominasi balapan di sana selama tujuh musim beruntun.

Valentino Rossi mencatat kemenangan beruntun sejak 2002 hingga 2008 di depan publik Italia.