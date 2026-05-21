Veda Ega Pratama 2 Kali Juara di Mugello! Sinyal Bahaya untuk Rival di Moto3 Italia 2026

Veda Ega Pratama saat bersiap balapan di Catalunya, di mana kini dirinya fokus tampil di Mugello. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, datang ke Moto3 Italia 2026 dengan modal besar setelah dua kali menang beruntun di Sirkuit Mugello pada ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Performa impresif di lintasan sepanjang 5,2 kilometer itu membuat peluang Veda bersaing di barisan depan pada balapan 29-31 Mei mendatang semakin terbuka lebar.
Kepercayaan diri Veda meningkat karena Mugello bukan trek asing baginya.
Dalam dua musim terakhir, pembalap asal Gunungkidul tersebut sudah empat kali tampil di lintasan legendaris Italia itu dengan grafik performa yang terus menanjak.
Sirkuit Mugello mulai memberi sinyal positif untuk Veda sejak musim 2024.
Saat itu, ia mampu finis kelima dan kedelapan dalam dua race Red Bull MotoGP Rookies Cup meski harus bersaing dengan banyak pembalap muda terbaik dunia.
Hasil tersebut menjadi fondasi penting bagi perkembangan Veda. Ia mulai memahami karakter tikungan cepat Mugello yang dikenal menuntut keberanian tinggi serta kemampuan menjaga ritme di sektor flowing.
Musim 2025 menjadi titik ledakan performa Veda di Mugello. Pembalap berusia 16 tahun itu sukses menyapu bersih dua kemenangan sekaligus mencatat sejarah penting dalam karier balapnya.
Pada Race 1, Veda mencatat waktu 26 menit 31,484 detik dengan top speed mencapai 226,4 kilometer per jam. Catatan itu memperlihatkan kemampuan Veda bersaing dalam duel slipstream yang menjadi ciri khas Mugello.
“Ini balapan yang sangat sulit. Saya mencoba melakukan hal yang sama seperti kemarin, memimpin di akhir. Hakim menyusul dari sisi luar di tikungan terakhir, tetapi saya yakin bisa melewatinya. Saya bergerak untuk memanfaatkan slipstream-nya dan saya lebih cepat darinya, jadi saya hanya menunggu momen yang tepat untuk keluar dan melewatinya,” kata Veda mengenang kemenangan pertamanya.
