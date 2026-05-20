Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 20 Mei 2026 | 20.37 WIB

Kecepatan Tembus 246 KM per Jam! Curahan Hati Veda Ega Pratama Usai Finis P8 di Moto3 Catalunya 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Catalunya 2026 dengan finis di posisi kedelapan dan top speed mencapai 247,1 km/jam. (Honda Team Asia) - Image

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Catalunya 2026 dengan finis di posisi kedelapan dan top speed mencapai 247,1 km/jam. (Honda Team Asia)

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil impresif pada Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol, setelah finis posisi kedelapan dari start urutan ke-20. Veda Ega juga mencatat top speed hingga 247,1 km/jam sepanjang akhir pekan balapan dan menjadi salah satu rookie tercepat di lintasan Montmelo.

Performa Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian pencinta MotoGP setelah mampu menembus barisan depan meski memulai balapan dari posisi kurang ideal.

Pembalap Honda Team Asia itu menunjukkan kombinasi agresivitas, kecerdasan strategi ban, dan keberanian saat duel di trek lurus Catalunya.

Bagaimana Top Speed Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026?

Kecepatan maksimal Veda Ega Pratama pada Moto3 Catalunya 2026 mencapai 247,1 km/jam saat sesi latihan bebas kedua atau FP2 yang digelar Sabtu sore WIB.

Catatan itu membuat pembalap asal Indonesia tersebut mampu bersaing dengan motor-motor KTM yang selama ini dikenal dominan dalam urusan top speed.

Saat balapan utama berlangsung di Circuit de Barcelona-Catalunya, Veda Ega tetap konsisten menjaga kecepatan di kisaran 246 km/jam.

Trek lurus sepanjang satu kilometer di Catalunya menjadi pembuktian jika motor Honda Team Asia miliknya mampu kompetitif menghadapi rival-rival dari Eropa.

Menariknya, Veda Ega dan Hakim Danish sama-sama menjadi representasi Asia Tenggara di Moto3 2026. Keduanya sudah saling bersaing sejak Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup sebelum kini berduel di level kejuaraan dunia.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Rekor Veda Ega Pratama di Mugello Terbongkar! Sirkuit Pembawa Hoki Jelang Moto3 Italia 2026 - Image
Sports

Rekor Veda Ega Pratama di Mugello Terbongkar! Sirkuit Pembawa Hoki Jelang Moto3 Italia 2026

Rabu, 20 Mei 2026 | 20.29 WIB

3 Mitos Moto3 2026 yang Dipecahkan Veda Ega Pratama! Rookie Indonesia Naikkan Standar Dunia - Image
Sports

3 Mitos Moto3 2026 yang Dipecahkan Veda Ega Pratama! Rookie Indonesia Naikkan Standar Dunia

Rabu, 20 Mei 2026 | 20.23 WIB

Media Italia Sampai Tercengang! Veda Ega Disebut Pembalap Paling Gacor di Moto3 Catalunya 2026 - Image
Sports

Media Italia Sampai Tercengang! Veda Ega Disebut Pembalap Paling Gacor di Moto3 Catalunya 2026

Rabu, 20 Mei 2026 | 20.05 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore