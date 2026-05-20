Kecepatan Tembus 246 KM per Jam! Curahan Hati Veda Ega Pratama Usai Finis P8 di Moto3 Catalunya 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Catalunya 2026 dengan finis di posisi kedelapan dan top speed mencapai 247,1 km/jam. (Honda Team Asia)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil impresif pada Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol, setelah finis posisi kedelapan dari start urutan ke-20. Veda Ega juga mencatat top speed hingga 247,1 km/jam sepanjang akhir pekan balapan dan menjadi salah satu rookie tercepat di lintasan Montmelo.
Performa Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian pencinta MotoGP setelah mampu menembus barisan depan meski memulai balapan dari posisi kurang ideal.
Pembalap Honda Team Asia itu menunjukkan kombinasi agresivitas, kecerdasan strategi ban, dan keberanian saat duel di trek lurus Catalunya.
Bagaimana Top Speed Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026?
Kecepatan maksimal Veda Ega Pratama pada Moto3 Catalunya 2026 mencapai 247,1 km/jam saat sesi latihan bebas kedua atau FP2 yang digelar Sabtu sore WIB.
Catatan itu membuat pembalap asal Indonesia tersebut mampu bersaing dengan motor-motor KTM yang selama ini dikenal dominan dalam urusan top speed.
Saat balapan utama berlangsung di Circuit de Barcelona-Catalunya, Veda Ega tetap konsisten menjaga kecepatan di kisaran 246 km/jam.
Trek lurus sepanjang satu kilometer di Catalunya menjadi pembuktian jika motor Honda Team Asia miliknya mampu kompetitif menghadapi rival-rival dari Eropa.
Menariknya, Veda Ega dan Hakim Danish sama-sama menjadi representasi Asia Tenggara di Moto3 2026. Keduanya sudah saling bersaing sejak Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup sebelum kini berduel di level kejuaraan dunia.
