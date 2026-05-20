Rekor Veda Ega Pratama di Mugello Terbongkar! Sirkuit Pembawa Hoki Jelang Moto3 Italia 2026

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama punya modal kuat jelang Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Firenze, pada 29-31 Mei mendatang. Trek legendaris Italia itu menjadi salah satu lintasan terbaik bagi Veda setelah dua kali menang beruntun dalam ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025.

Performa apik itu membuat peluang Veda kembali mencuri perhatian di Moto3 Italia 2026 semakin terbuka. Apalagi, pembalap asal Gunungkidul tersebut baru saja meraih hasil positif usai finis kedelapan pada Moto3 Catalunya 2026.

Mengapa Mugello Jadi Trek Favorit Veda Ega Pratama?

Sirkuit Mugello menyimpan banyak kenangan manis bagi Veda Ega Pratama sejak tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Dalam dua musim terakhir, dia sudah empat kali balapan di trek sepanjang 5,2 kilometer tersebut dengan hasil yang terus meningkat.

Pada musim 2024, Veda finis kelima dan kedelapan dalam dua race di Mugello. Meski belum naik podium utama, catatan itu sudah menunjukkan kemampuan adaptasinya di salah satu sirkuit tercepat dalam kalender balap junior dunia.

Peningkatan besar kemudian datang pada musim 2025 saat Veda tampil luar biasa. Pembalap berusia 16 tahun itu sukses menyapu bersih dua kemenangan di Mugello dan mencetak sejarah penting dalam kariernya.

Kemenangan pertama diraih di Race 1 dengan catatan waktu 26 menit 31,484 detik.