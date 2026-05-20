Rekor Veda Ega Pratama di Mugello Terbongkar! Sirkuit Pembawa Hoki Jelang Moto3 Italia 2026

Veda Ega Pratama memiliki catatan impresif di Sirkuit Mugello setelah meraih dua kemenangan beruntun pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. (Redbull)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama punya modal kuat jelang Moto3 Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Firenze, pada 29-31 Mei mendatang. Trek legendaris Italia itu menjadi salah satu lintasan terbaik bagi Veda setelah dua kali menang beruntun dalam ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025.
Performa apik itu membuat peluang Veda kembali mencuri perhatian di Moto3 Italia 2026 semakin terbuka. Apalagi, pembalap asal Gunungkidul tersebut baru saja meraih hasil positif usai finis kedelapan pada Moto3 Catalunya 2026.
Mengapa Mugello Jadi Trek Favorit Veda Ega Pratama?
Sirkuit Mugello menyimpan banyak kenangan manis bagi Veda Ega Pratama sejak tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup.
Baca Juga:3 Mitos Moto3 2026 yang Dipecahkan Veda Ega Pratama! Rookie Indonesia Naikkan Standar Dunia
Dalam dua musim terakhir, dia sudah empat kali balapan di trek sepanjang 5,2 kilometer tersebut dengan hasil yang terus meningkat.
Pada musim 2024, Veda finis kelima dan kedelapan dalam dua race di Mugello. Meski belum naik podium utama, catatan itu sudah menunjukkan kemampuan adaptasinya di salah satu sirkuit tercepat dalam kalender balap junior dunia.
Peningkatan besar kemudian datang pada musim 2025 saat Veda tampil luar biasa. Pembalap berusia 16 tahun itu sukses menyapu bersih dua kemenangan di Mugello dan mencetak sejarah penting dalam kariernya.
Kemenangan pertama diraih di Race 1 dengan catatan waktu 26 menit 31,484 detik.
Saat itu, Veda juga mencatat top speed hingga 226,4 kilometer per jam, angka yang memperlihatkan keberaniannya dalam duel kecepatan di lintasan lurus Mugello.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK