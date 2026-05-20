Media Italia Sampai Tercengang! Veda Ega Disebut Pembalap Paling Gacor di Moto3 Catalunya 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 Catalunya 2026 dengan finis kedelapan usai start dari posisi ke-20. (Instagram @veda_54)
JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mendapat pujian besar dari media Italia usai tampil impresif pada Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5). Start dari posisi ke-20, rider Honda Team Asia itu sukses finis di urutan kedelapan dan dinilai sebagai pembalap terbaik dalam balapan penuh drama tersebut.
Penampilan luar biasa Veda Ega langsung menjadi sorotan media otomotif asal Italia, GP One. Mereka menilai pembalap berusia 17 tahun asal Gunungkidul itu tampil paling solid dibanding rider lain, terutama karena mampu menembus papan atas dari barisan belakang.
GP One menyebut performa Veda Ega sebagai salah satu yang paling menonjol di Moto3 Catalunya 2026. Start dari posisi ke-20 membuat peluang finis di zona atas sebenarnya cukup berat bagi rookie Honda Team Asia tersebut.
Namun Veda mampu membalikkan situasi dengan balapan agresif dan konsisten sepanjang lomba. Dia berhasil melewati banyak pembalap dan menutup race di posisi kedelapan, sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik pada seri Catalunya.
”Balapan solid ditunjukkan rookie Pratama (Veda Ega) di posisi ke-8, yang memulai dari posisi ke-20 dan menjadi yang terbaik di antara pembalap Honda hari ini,” tulis GP One dalam ulasannya.
Pencapaian ini terasa spesial karena Veda gagal menembus Q2 saat sesi kualifikasi. Kondisi tersebut membuatnya harus memulai balapan dari kelompok belakang, situasi yang biasanya menyulitkan rider muda untuk bersaing di papan depan.
Musim 2026 menjadi periode yang mulai mengangkat nama Veda Ega di ajang Moto3. Dari enam seri yang sudah berlangsung, lima di antaranya berhasil dia tutup dengan finis di posisi 10 besar.
Catatan tersebut membuat Veda mulai dianggap sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Konsistensinya juga dinilai sangat jarang dimiliki pembalap debutan, terlebih di kelas Moto3 yang terkenal ketat.
Penampilan di Catalunya menjadi bukti tambahan kualitas pembalap Indonesia itu. Dengan motor Honda yang musim ini belum dominan, Veda tetap mampu tampil kompetitif melawan para rider KTM dan GASGAS yang lebih kuat.
