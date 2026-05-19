Bos Honda Team Asia Puji Daya Juang Veda Ega Pratama di Moto3 Catalunya 2026

JawaPos.com - Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memuji Veda Ega Pratama setinggi langit setelah sukses finis posisi ke-8 pada Moto3 Catalunya 2026. Aoyama memuji daya juang yang dimiliki pembalap muda Indonesia tersebut.

Veda kembali menyedot perhatian pencinta balap roda dua. Pembalap asal Gunungkidul itu menunjukkan performa ciamik pada balapan Moto3 Catalunya yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Minggu (17/5) lalu.

Bayangkan saja, Veda berhasil finis posisi ke-8 setelah memulai balapan dari urutan ke-20. Pembalap berusia 17 tahun itu langsung tampil melesat sejak awal balapan hingga sukses menggusur 12 pembalap yang ada didepannya.

Sebagai manajer tim, Aoyama mengaku sangat menikmati aksi Veda dalam balapan tersebut. Figur asal Jepang itu juga memberi kredit kepada Zen Mitani meski harus finis posisi ke-23.

"Balapan Moto3 hari ini (Minggu) sangat seru bagi kedua pembalap. Veda Ega Pratama memulai dari posisi ke-20 dan Zen dari posisi ke-23, dan sepanjang balapan terjadi banyak aksi saling menyalip dan perubahan posisi," kata Aoyama, dalam keterangan resmi Honda Team Asia, dikutip Selasa (19/5/2026).

Aoyama memuji semangat juang Veda dalam balapan tersebut. Karena bukan hal yang mudah untuk melesat 12 tingkat bagi seorang pembalap. Namun kenyataannya, pembalap berusia 17 tahun itu sukses melawan kemustahilan berkat semangat pantang menyerahnya.

"Kecepatan balapan sangat tinggi dan itu bukan balapan yang mudah baginya, tetapi dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang hingga lap terakhir," ujar Aoyama.

"Finis di posisi kedelapan setelah start dari posisi yang sangat jauh di belakang adalah hasil yang sangat positif dan pengalaman penting lainnya baginya," sambungnya.