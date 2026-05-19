Ngeyel! Hiroshi Aoyama Bongkar Mental Juara Veda Ega Pratama, Optimistis Tatap Moto3 Italia 2026

JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian usai finis kedelapan dalam Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Start dari posisi ke-20, rider Honda Team Asia itu sukses menembus 10 besar lewat aksi comeback agresif yang membuat manajer tim, Hiroshi Aoyama, kagum dengan mental bertarungnya.

Performa impresif tersebut memperpanjang tren positif Veda di Moto3 2026. Rider asal Gunungkidul itu kembali menunjukkan kemampuan bertahan dalam tekanan meski harus memulai balapan dari barisan belakang.

Bagaimana Veda Ega Pratama Memulai Aksi Comeback di Catalunya?

Veda Ega Pratama langsung tampil agresif sejak lampu start padam di Catalunya. Dari posisi ke-20, ia mampu melonjak ke urutan ke-13 hanya dalam beberapa lap awal dan mulai mendekati rombongan pembalap papan tengah.

Kecepatan Veda terus meningkat memasuki Lap 6 ketika ia berhasil naik ke posisi sembilan.

Bahkan, pembalap Honda Team Asia itu sempat terlibat duel sengit melawan Maximo Quiles pada Lap 8 sebelum ritme balapannya sedikit menurun.

“Balapan Moto3 hari ini sangat seru. Veda memulai dari posisi ke-20, dan sepanjang balapan terjadi banyak aksi saling menyalip dan perubahan posisi,” ujar Aoyama dalam rilis resmi Honda Team Asia.

Aoyama menilai balapan tersebut menjadi salah satu ujian terbesar Veda musim ini. Selain harus mengejar banyak posisi, intensitas persaingan di kelompok tengah Moto3 Catalunya sangat ketat sejak awal hingga finis.