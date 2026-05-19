Ngeyel! Hiroshi Aoyama Bongkar Mental Juara Veda Ega Pratama, Optimistis Tatap Moto3 Italia 2026

Veda Ega Pratama menunjukkan mental pantang menyerah usai finis kedelapan dalam Moto3 Catalunya 2026 meski start dari posisi ke-20. (Instagram/@veda_54)
JawaPos.com — Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian usai finis kedelapan dalam Moto3 Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Start dari posisi ke-20, rider Honda Team Asia itu sukses menembus 10 besar lewat aksi comeback agresif yang membuat manajer tim, Hiroshi Aoyama, kagum dengan mental bertarungnya.
Performa impresif tersebut memperpanjang tren positif Veda di Moto3 2026. Rider asal Gunungkidul itu kembali menunjukkan kemampuan bertahan dalam tekanan meski harus memulai balapan dari barisan belakang.
Bagaimana Veda Ega Pratama Memulai Aksi Comeback di Catalunya?
Veda Ega Pratama langsung tampil agresif sejak lampu start padam di Catalunya. Dari posisi ke-20, ia mampu melonjak ke urutan ke-13 hanya dalam beberapa lap awal dan mulai mendekati rombongan pembalap papan tengah.
Baca Juga:Veda Ega Pratama Acak-acak 5 Besar Moto3 2026, Kini Samai Poin Marco Morelli di GP Catalunya
Kecepatan Veda terus meningkat memasuki Lap 6 ketika ia berhasil naik ke posisi sembilan.
Bahkan, pembalap Honda Team Asia itu sempat terlibat duel sengit melawan Maximo Quiles pada Lap 8 sebelum ritme balapannya sedikit menurun.
“Balapan Moto3 hari ini sangat seru. Veda memulai dari posisi ke-20, dan sepanjang balapan terjadi banyak aksi saling menyalip dan perubahan posisi,” ujar Aoyama dalam rilis resmi Honda Team Asia.
Baca Juga:Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
Aoyama menilai balapan tersebut menjadi salah satu ujian terbesar Veda musim ini. Selain harus mengejar banyak posisi, intensitas persaingan di kelompok tengah Moto3 Catalunya sangat ketat sejak awal hingga finis.
Seperti Apa Duel Sengit Veda di Posisi 10 Besar?
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20